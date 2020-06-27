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السبت 27 يونيو 2020 الموافق 06 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الهجرة» تشيد بتنظيم المصريين فى الخارج وقفات احتفالًا بـ30 يونيو

السبت 27/يونيو/2020 - 12:56 م
السفيرة نبيلة مكرم
السفيرة نبيلة مكرم
وفاء علي
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أثنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، على الدور الوطني للجاليات المصرية بالخارج، مشيدة بإعلان عدد من الجاليات في أوروبا والولايات المتحدة عن تنظيم لوقفات اليوم وغدًا، احتفالًا بذكرى ثورة ٣٠ يونيو العظيمة ومن أجل دعم القوات المسلحة والقيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى تثمين القيادة السياسية لدور المصريين بالخارج الذين يدعمون الدولة، ليس فقط في المجالات الاقتصادية والسياحية ولكن أيضًا دورهم الوطني لمساندة الدولة في القضايا الإقليمية والدولية في ظل التحديات والظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم أن وزارة الهجرة حريصة على ربط المواطنين بالخارج بوطنهم واطلاعهم على كل المستجدات عبر التواصل المباشر أو عبر صفحاتها الرسمية، وكذا إمدادهم بالمواد الإعلامية التي تمكنهم من نشر الموقف المصري مثلما حدث مع فيلم "النيل حياتنا"، والذي قامت الوزارة بإنتاجه ليصل الصوت المصري إلى العالم بمختلف اللغات الجاليات المصرية في الخارج.

ونوهت الوزيرة إلى أهمية التكاتف والترابط بين أعضاء الجالية المصرية وهو ما ظهر خلال الوقفة الرمزية التي نظمتها الجالية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية في واشنطن أمام البيت الأبيض مارس الماضي، للتعبير عن حق مصر في مياه النيل، مشيرة إلى أن مشاهد المصريين وهم يرفعون العلم المصري أمام المنظمات الدولية أو عند سفاراتنا بالخارج مرددين "تحيا مصر"، هو رسالة تصل إلى الجميع في الداخل والخارج، معبرة عن قوة الشعب المصري والتفافهم حول وطنهم وقيادتهم السياسية.

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