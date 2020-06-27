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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

طبيب سعودى يتوقع اختفاء كورونا قبل ظهور لقاح

السبت 27/يونيو/2020 - 12:44 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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توقع ‏استشاري الأمراض الباطنية والصدرية والتليف الرئوي بوزارة الحرس الوطني السعودي، سامي اليامي، أن يتلاشى فيروس كورونا قبل أن يتم اكتشاف لقاح مضاد له.

وأشار اليامي خلال حديثه لبرنامج "يا هلا"، أمس الجمعة، إلى أن الموجة الثانية المتوقعة لن تكون بالشدة نفسها، متوقعا أن يكون انتهاء الجائحة في المملكة تقريبا مع موسم الحج.

وتحدث عن جهود الدولة والأطباء في مواجهة كورونا، مشددا على أهمية التباعد الاجتماعي، ولبس الكمامة، وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة، لتقليل الإصابات بالفيروس.

وأشار إلى أن 80% من حالات الإصابة لا تحتاج إلى الرعاية الصحية، وإنما عزل أنفسهم في منازلهم.

وقال: "إن فيروس كورونا إلى تلاش قريبا بالتزامن مع الإجراءات الوقائية بالتباعد الاجتماعي، ولبس الكمامات، وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى، وأتوقع في المستقبل القريب حصول انخفاض وتراجع في أعداد الإصابات والحالات التي تصل إلى المستشفيات".

وأضاف: "كما سبقتنا بعض الدول في انتهاء الجائحة لديها قريبا، وتوقعي الشخصي أن يكون ذلك مع الحج".

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