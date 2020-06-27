كنيسة العذراء بطهطا للكاثوليك تعلن إجراءات حضور القداسات

أعلنت كنيسة السيدة العذراء بجزيرة الخزندارية بطهطا، بإيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك؛ الإجراءات الاحترازية ومواعيد القداسات خلال حضور صلوات القداسات؛ وذلك برعاية صاحب النيافة الأنبا باسيليوس، وراعي الكنيسة الأب إبرام نوح الببلاوي.وقالت الكنيسة في بيان لها، سيتم صلاة القداس الإلهي يوميًا الساعة 7 صباحا وأيضا في 6 مساءا، ماعدا يومي الأحد والجمعة، مضيفة نرجو من حضراتكم الأخذ بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد؛ ولابد من وجود كمامة وإلا لن يسمح لمن لا يلتزم بالدخول.وأضافت الكنيسة في البيان:" يجب الأخد بالاعتبار المسافة بينك وبين الآخر لا تقل عن متر ونصف؛ وتكون التحية بالإشارة والانحناء وليست بالأيدي، وكذلك يجب عدم الوقوف في فناء الكنيسة قبل أو بعد القداس؛ والمناولة ستكون حسب تعليمات السنودس، مختتمة رجاء محبة، من يشعر بأي أعراض يلزم منزله، وتفتح الكنيسة قبل القداس بعشرة دقائق فقط.