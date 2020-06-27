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السبت 27 يونيو 2020 الموافق 06 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تسليم موظف متهم بالاختلاس في حلوان لمباحث تنفيذ الأحكام

السبت 27/يونيو/2020 - 10:59 ص
ضبط متهم
ضبط متهم
نجلاء رفاعي
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أمرت نيابة حلوان، اليوم السبت، بتسليم موظف هارب من قضية اختلاس إلى مباحث تنفيذ الأحكام.

وكانت وحدة مباحث قسم شرطة حلوان بمحافظة القاهرة، برئاسة المقدم أحمد البنداري، قد تمكنت من القبض على موظف هارب من حكم بالسجن 5 سنوات بتهمة الاختلاس، حال اختبائه داخل إحدى الشقق السكنية.

وكانت قد وردت معلومات سرية للنقيب أحمد الدالي، معاون مباحث حلوان، تفيد باختباء "م. ي. س"، "37 سنة"، موظف، هارب من حكم بالسجن 5 سنوات في القضية رقم 4285 لسنة 2007 جنايات حلوان اختلاس.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهم، واقتياده لديوان القسم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

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