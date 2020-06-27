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السبت 27 يونيو 2020 الموافق 06 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

إعلامية: ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من مكيدة الإخوان (فيديو)

السبت 27/يونيو/2020 - 09:09 ص
جومانة ماهر
جومانة ماهر
ياسمين عباس
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قالت الإعلامية جومانة ماهر، مقدمة برنامج "صباح الخير يا مصر"، إن أيام قليلة تفصلنا عن ذكرى مرور 7 سنوات على ثورة 30 يونيو، والتي تعد مرحلة دقيقة وفاصلة في عمر الدولة المصرية.

وأضافت الإعلامية جومانة ماهر، خلال حديثها بالبرنامج المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم السبت، أنه منذ 7 سنوات مضت الجميع تملكه القلق خوفا من تغير هوية وتركيب الدولة المصرية إبان عهد جماعة الإخوان الإرهابية.

وأشارت إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية كانت لا تعترف بحدود مصر والتي دفع عنها أبائنا وأجدادنا وضحوا بحياتهم للحفاظ على أرض مصر، مؤكدة أن ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من الوقوع في مكيدة الإخوان الإرهابية وامتدت أيضا لإنقاذ الدولة المصرية على جميع الأصعدة.

وأوضحت أن أهم الإنجازات العظيمة لثورة 30 يونيو هي حماية أمن مصر القومي وحمايتها من تهديدات جماعة الإخوان الإرهابية التي تضمنت تحويل مصر لخراب وسيناء لبحر من الدماء.

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