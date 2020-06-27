العمال والمهاجرين أكثر الفئات إصابة بكورونا في اسطنبول التركية

أظهر تحليل نشرته وزارة الصحة التركية، أن أكثر المتضررين بشدة من جائحة فيروس كورونا في اسطنبول، في الغالب من الطبقة العاملة وذات الدخل المنخفض، وفقا لما نقله موقع "أحوال" التركي.وتابع تحليل الصحة التركية: "كانت أكثر المناطق تضررا هي إيسينلر وجونجورن وباغجيلار، والتي تتكون من أحياء من الطبقة العاملة مع عدد كبير من الأكراد والأقليات واللاجئين، كما تبين أن مناطق السلطانبيلي وسلطان غازي، وهي الطبقة العاملة ذات الاتجاه اليساري التي تضم العديد من أعضاء طائفة العلويين، لديها تركيز عالٍ للغاية من الحالات".وقال عثمان إرك، أستاذ الطب الباطني في جامعة اسطنبول، إن أغلب المصابين بكورونا في اسطنبول، من المهاجرين السوريين والمهاجرين من آسيا الوسطى، داعيا إلى بذل جهود أكثر للسيطرة على الوباء في المناطق المزدحمة.يذكر أن تركيا بدأت في تخفيف إجراءات الإغلاق التي فرضتها منذ منتصف مارس، في 1 يونيو الجاري.