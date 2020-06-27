أمريكا تسجل أعلى معدل إصابات يومية بكورونا

سجلت الولايات المتحدة، أكبر ارتفاع للإصابات بفيروس كورونا المستجد على أساس يومي منذ بدء التفشي في البلاد وسط استمرار تسارع انتشار الجائحة.واستنادا إلى الإحصائيات الأخيرة، تم رصد 40870 إصابة جديدة بالفيروس في الولايات المتحدة، الجمعة، في أكبر زيادة يومية لهذا المؤشر في البلاد.وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق، إن أمام إدارته بقي عمل قليل لمكافحة فيروس كورونا، معربا عن قناعته بأنه سيتم إنجازه.وتأتي تصريحات ترامب في الوقت الذي تشهد فيه الولايات المتحدة خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعا حادا لعدد الإصابات بفيروس كورونا على أساس يومي خاصة في تكساس وأوكلاهوما وميزوري وفلوريدا وميسيسيبي، وذلك بعد تسجيل تراجع نسبي لمؤشرات زيادة المصابين والمتوفين، الأمر الذي اعتبرته السلطات أنه يسمح ببدء إجراءات إعادة فتح الاقتصاد في البلاد.وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بنحو 2.5 مليون حالة وكذلك الأولى من حيث حصيلة الوفيات جراء الجائحة بحوالي 127 ألف شخص.