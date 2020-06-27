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السبت 27 يونيو 2020 الموافق 06 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار العملات اليوم السبت 27-6-2020 بالبنوك المصرية

السبت 27/يونيو/2020 - 08:05 ص
العملات الأجنبية
العملات الأجنبية
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يقدم لكم «الدستور» أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 27-6-2020 وأسعار الصرف في البنوك المصرية، وذلك بالتزامن مع قرارات رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي بتخفيف إجراءات الحظر وبداية عودة الحياة لطبيعتها.

وجاءت القرارات بتخفيف ساعات الحظر، وكذلك فتح المقاهي والمساجد والمطاعم بشروط محددة، مع استمرار غلق المتنزهات العامة والشواطئ.

ونستعرض لكم فى هذا التقرير أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه بالبنوك المصرية، اليوم السبت، في بداية تعاملات اليوم، والتي تتباين من بنك لآخر، حسب سياسة العرض والطلب التى تستند عليها منظومة تحرير سعر الصرف.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت

سعر اليورو الأوروبي
رصد سعر اليورو الأوروبي تباين في سعره في مختلف البنوك وسجل 18.01 جنيه للشراء، و18.24 جنيها للبيع، في البنك الأهلي المصري وكذلك بنك مصر، وفي بنك HSBC بلغ اليورو 18.04 جنيه للشراء و18.26 جنيه للبيع، أما في البنك العربي الأفريقي بلغ سعر اليورو 18.01 جنيه للشراء، و18.26 جنيه للبيع، وفي بنك CIB بلغ سعر اليورو 18.01 جنيه للشراء، و18.26 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني
ارتفع الجنيه الإسترليني مسجلا 19.97 جنيه للشراء، و20.19 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري،
وفي بنك "إتش إس بي سي" بلغ 19.99 جنيه للشراء و20.21 جنيه للبيع، وفي العربي الأفريقي وصل سعر الجنيه الإسترليني إلى 19.19 جنيه للشراء و20.21 جنيه للبيع، أما في CIB وصل سعر الجنيه الإسترليني إلى 19.91 جنيه للشراء و20.21 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية اليوم

سعر الريال السعودي
وبلغ سعر الريال السعودى 4.20 جنيه للشراء، و4.31 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري، أما في البنك الأهلي فبلغ سعره 4.20 جنيه للشراء و4.31 جنيه للبيع، وفي بنك "إتش إس بى سى" سجل الريال السعودي 4.20 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع، وفي العربي الأفريقي بلغ سعر الريال السعودي 4.19 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع، أما في CIB بلغ سعر الريال السعودى 4.20 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي
بلغ سعر الدينار الكويتى 49.89 جنيه للشراء، 52.69 جنيه للبيع لدى البنك المركزى، وكذلك السعر في البنوك الحكومية وعلى رأسهم البنك الأهلي وبنك مصر، أما في CIB سجل الدينار الكويتى 49.97 جنيه للشراء 52.75 جنيه للبيع.

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