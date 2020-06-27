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السبت 27 يونيو 2020 الموافق 06 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

البابا تواضروس يبحث عودة فتح الكنائس.. اليوم

السبت 27/يونيو/2020 - 08:06 ص
البابا تواضروس
البابا تواضروس
مونيكا جرجس- ماريان رسمى
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يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، اجتماع اللجنة الدائمة للمجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، من المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الإعلامى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في تصريحات له، إنه خلال اجتماع اللجنة الدائمة للمجمع المقدس لاتخاذ القرارات المناسبة لعودة الصلاة بالكنائس وفقًا لقرارات مجلس الوزراء، سنبدأ بالمحافظات الأقل تضررًا وبأعداد قليلة وبإجراءات احترازية مشددة.

ويبحث البابا خلال الاجتماع سبل فتح الكنائس أبوابها أمام الأقباط بإجراءات احترازيه مشددة؛ خاصة بعد قرار رئيس الوزراء بإعادة فتح دور العبادة، وفقًا لما أكدته مصادر كنسية لـ«الدستور».

ومن أبرز السيناريوهات المطروحة أمام اللجنة هي زيادة عدد القداسات اليومية بالكنيسة الواحدة، الأمر الذي يتيح توزيع المصليين من الأقباط خلال القداسات الإلهية بمشاركة أقل عدد ممكن.

وخلال قداسات يومي الأحد والجمعة سيتم اقتصارها على الكهنة فقط؛ كما أنه سيتم حضور الأفراد خلال القداس الإلهي بنسبة 25% من مساحة الكنيسة.

وتناقش اللجنة خلال اجتماعها، اليوم السبت؛ الحجز المسبق للقداسات الإلهية، لاسيما مع إطلاق إيبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية داخل مصر استمارات عضوية لتنظيم حضور القداسات بين الأقباط، واشترطت اتخاذ التباعد الاجتماعي واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة؛ مع إحضار الأفراد الأدوات الخاصة بهم خلال حضور القداسات الإلهية.

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