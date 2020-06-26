أستاذ أورام: بحث جديد كشف منشأ 90% من خلايا سرطان المبيض

قال الدكتور أحمد عاشور أستاذ أورام بجامعة أكسفورد، إن هناك بحث مهم عن استخدام تقنية عالية تكشف عن 6 خلايا ينشأ عنها 90% من الخلايا السرطانية للمبيض، مبينًا أن البصمة الجزيئية لهذه الأنواع هى المكونة لسرطان المبيض.وأضاف أستاذ الأورام بجامعة أكسفورد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر تستطيع"، المذاع عبر فضائية "DMC"، مع الإعلامي أحمد فايق، مساء الجمعة، أن سرطان المبيض ترتيبه رقم 6 في الأمراض السرطانية التي تصيب النساء.كما أوضح أستاذ الأورام بجامعة أكسفورد، أن السيدات المصابات بسرطان المبيض يحتجن إلى علاج جديد، متابعا: "البحث ساعدنا على اكتشاف خلايا جديدة لم تكن معروفة، كما يساعدنا على اكتشاف علاج جديد ويساعدنا في الكشف المبكر والطب الشخصي".وتابع: "نحن نتعاون بحثيا مع الجامعة والشركات لوقف فعالية الإنزيم، وسيتم تجربته على المرضى قريبًا".