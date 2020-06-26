«فتح دور العبادة».. تعقيم وتطهير 15 مسجدًا و4 كنائس يوميًا بالمنيا الجديدة

أعلن المهندس محمد مصطفي، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، وضع خطة لمواجهة جائحة كورونا بشأن تطهير وتعقيم المساجد والكنائس بصفة مستمرة وغلق دار المناسبات الملحقة بها جهاز مدينة المنيا الجديدة؛ تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة فتح دور العبادة بدءا من غد السبت.وقال رئيس الجهاز في تصريح لـ"الدستور"، إنه كلف إدارة التنمية والتشغيل والصيانة بتكثيف حملات بتطهير وتعقيم المساجد والكنائس تمهيدا وتجهيزا لبدء الصلوات بفجر السبت، مؤكدًا ضرورة الالتزام بتعليمات وزارة الأوقاف باتخاذ جميع التدابير الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وأوضح أن الخطة تشمل تعقيم وتطهير 15 مسجدًا و4 كنائس بشكل يومي، مشددا على عدم فتح أماكن الوضوء ودورات المياه نهائيا، وضرورة التزام المصلين بارتداء الكمامة، واصطحاب المصلي لسجادة الصلاة الشخصية.وأكد رئيس جهاز المنيا الجديدة، استمرار عمليات التعقيم والتطهير بالمدينة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.