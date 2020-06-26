اتحاد الصناعات يرحب بقرارات عودة الحياة

قال الدكتور كمال الدسوقي، نائب رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، إن الغرفة ترحب بقرارات الحكومة بعودة الحياة تدريجيا مع اتباع إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وأضاف «الدسوقي» في تصريحات لـ«الدستور»، أن الفترة الماضية أثرت على الاقتصاد المصري والعالمي ولابد من عودة الاقتصاد والإنتاج، ومن المتوقع أن ننتظر فترة حتى نعود للقوة التي كنا عليها قبل الجائحة ومعدل المبيعات الطبيعية.