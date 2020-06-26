أستاذ علم فيروسات يوضح عادات شائعة تسهم في انتشار كورونا

حذر الدكتور أيمن الشبيني، أستاذ علم الفيروسات بمدينة زويل، من عادات مغلوطة عند تناول الطعام، أبرزها تناول الأرز والسلطة و"الطبيخ" بنفس الملعقة.وقال الشبيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمود سعد، في برنامج "باب الخلق" المذاع عبر فضائية "النهار": "عند تناول شخص مصاب الطبيخ أو السلطة بالملعقة ويضعها في فمه، ثم يضعها في طبق الطبيخ مرة أخرى، فإن ذلك ينقل العدوى الفيروسية، لذا يجب أن تكون هناك ملعقة مخصصة في طبق الطبيخ وطبق السلطة، لاستخدامها في توزيع الطعام، ولا توضع في الفم".وأكد الشبيني، ضرورة ألا يتم تبادل الأدوات الشخصية لأنها تنقل الأمراض الفيروسية، ومنها فيروس a، المنتشر عن طريق العادات السيئة لتناول الطعام.