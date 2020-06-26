توفير جهاز bcr بمستشفى حميات نجع حمادي للشكف عن كورونا

استجاب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة ومحافظ قنا لطلب الإحاطة الذي تقدم به اللواء خالد خلف الله عضو مجلس النواب بنجع حمادي بقنا؛ الخاص بتوفير جهاز الـbcr الخاص بتحليل فيروس كورونا المستجد بمستشفى حميات نجع حمادي لخدمة أبناء المنطقة الشمالية بمحافظة قنا، مؤكدًا أن وجود الجهاز سيوفر الوقت لاكتشاف حالات الإصابة بالفيروس.وأكد خلف الله في تصريحات للمحررين البرلمانين أنه بناء على طلبه وصل اليوم جهاز الـbcr لمستشفى نجع حمادي بقنا، تمهيدا لبدء العمل به، مؤكدا أن الآم المواطنين وصحتهم لايمكن السكوت عليها وأنها أولوية، مشيرا غلى أنه مستمر في المطالبة بدعم مركز وقري نجع حمادي بقنا بجميع الخدمات الصحية.