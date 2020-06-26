استعدادا لفتح الأبواب أمام المصليين.. «المصريين الأحرار» بالسويس يعقم المساجد

عملت أمانتا فيصل والشباب بحزب «المصريين الأحرار» في السويس على تعقيم وتطهير عدد من المساجد بالمحافظة استعدادا لاستقبال المصليين غدا السبت، ووضع إرشادات للتوعية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظا على المواطنين.جاء ذلك بناءً علي توجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، وتحت إشراف عادل فاضل أمين المحافظة، وباشر أعمال التعقيم جمال جابر أمين فيصل بالمحافظة، عادل الزهيرى أمين الشباب بالمحافظة ومحمد عادل امين شباب فيصل.وقال فاضل أمين الحزب بالسويس إن تعقيم دور العبادة جاء بالتزامن مع فتح المساجد تدريجيا وفق ضوابط حددتها الحكومة مع وزارة الأوقاف، ضمن الإجراءات الإحترازية والشخصية للوقاية من كورونا حفاظا على سلامة المواطنين واستكمالا لجهود الحزب منذ بداية الأزمة.