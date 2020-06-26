برلمانية تركية: لا وجود للقضاء في ظل حكم أردوغان

انتقدت ميرال دانيش باشتاش البرلمانية التركية عن حزب الشعوب الديمقراطي، خلال مؤتمر صحفي لها، القضاء التركي في عهد حكومة أردوغان، وقالت إن القضاء التركي فقد كل استقلاليته وصار أداة في يد الحاكم لتنفيذ كل ما يرغب فيه.ونشر موقع «تركيا الآن» مقطع فيديو لـ باشتاش، قالت فيه: "بصفتي شخصًا كان محاميًا لسنوات عديدة، أود أن أقول إن تحديد جلسة محاكمة السيد صلاح الدين دميرتاش بين 6 - 8 أكتوبر ليس أيضًا مجرد صدفة".وتابعت: "أود أن أقول بكل وضوح إن القضاء يعطي رسالة سياسية للمجتمع بتحديده تواريخ تلك المحاكمة، إن القرار الذي تمت الموافقة عليه في جلسة الاستئناف هو نتيجة لاستخدام الحكومة لسياسة العصا مع القضاء".فيما أكدت البرلمانية التركية في تصريحاتها أن الحديث في تركيا لم يعد عن وجود قضاء مستقل ومحايد، بل صار عن وجود قضاء من الأساس، مشيرة إلى انعدام مفهوم الدولة في حالة غياب القضاء المستقل المحايد.