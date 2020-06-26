والدة «فتاة طلخا» تروي التفاصيل الأخيرة قبل مقتل ابنتها (فيديو)

روت إشراق المكاوي، والدة فتاة طلخا إيمان عادل، التي دفع زوجها لقتلها رغبة في الزواج من أخرى، تفاصيل الأوقات الأخيرة في حياة ابنتها.وقالت والدة الفتاة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين سعيد في برنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "كانت عندنا اليوم السابق بتطعم ابنها، وروحت، اليوم التالي اتصلت بها لم ترد، وآخر مكالمة قالت لي لما أصحى هكلمك، بعد ساعة قالوا إيمان أغمى عليها والإسعاف هتاخدها".وأضافت الأم: "لم نشك للحظة أن زوجها له علاقة بمقتلها، مكنش فيه مشاكل، لكن عرفنا في الآخر إنه بيحب واحدة وعايز يتجوزها، وكانوا أصحابها قالوا بتكتب حاجات حزينة، واحنا منعرفش".