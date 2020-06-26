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الجمعة 26 يونيو 2020 الموافق 05 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

400 إصابة و5 وفيات جديدة بكورونا في إسرائيل

الجمعة 26/يونيو/2020 - 05:51 م
كورونا في إسرائيل
كورونا في إسرائيل
سارة الشلقاني
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أفادت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، بأنها سجلت 400 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، و5 وفيات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا ارتفع إلى 22800 حالة، و314 حالة وفاة، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.

وأعلن أحد المراكز التابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "آمان"، الأسبوع الماضي، أن إسرائيل بدأت الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا.

ووجه بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، مجلس الأمن القومي لديه، باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمكافحة انتشار كورونا مرة أخرى.

وأوضح نتنياهو أن الزيادة المستمرة في المعدل اليومي للإصابة بكورونا تنذر بخطر كبير، مؤكدا أن الموجة الثانية للفيروس أكثر شراسة.

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