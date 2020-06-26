«الحداد»: «الصحة العالمية» مسئولة عن عدالة توزيع لقاح كورونا

قال الدكتور أمجد الحداد، أستاذ الفيروسات، إن المبلغ الذي أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنها بحاجة إليه لإنتاج علاج لفيروس كورونا المستجد رقم مبالغ فيه.وأضاف «الحداد» خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»: «30 مليار دولار رقم مبالغ فيه، بينما دول أوروبا جمعت 8 مليارات دولار لإنتاج لقاح أسفورد الذي حقق نتائج مذهلة في التجارب السريرية وتنتجه شركة استرازينيكا بسعر التكلفة، وسيكون متداولا للجمهور وبيعه لجميع الدول بسعر التكلفة».وأشار إلى أن اللقاح قارب على الانتهاء وفي غضون 3 أشهر سيكون متوفرا.وأوضح أن منظمة الصحة العالمية مسئولة عن عدالة توزيع اللقاحات، وألا ينحصر توزيعه للدولة التي أنتجته فقط.ولفت إلى أن فيروس كورونا كان غريبا في سرعة انتشاره وحدته فاقت التوقعات، كما لا يوجد نموذج مثالي لدولة تمكنت من منع انتشار الفيروس.