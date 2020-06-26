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الجمعة 26 يونيو 2020 الموافق 05 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

عميد ألسن عين شمس تعلن المنح المقدمة لطلاب قسم اللغة البرتغالية

الجمعة 26/يونيو/2020 - 05:11 م
الدكتورة سلوى رشاد
الدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الألسن
إسراء جمال
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تلقت الدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، رسالة من الجانب البرتغالي فى إطار بروتوكول التعاون المبرم بين جامعتي عين شمس وبورتو ومعهد كامويش للتعاون واللغات.

تتضمن إعلان معهد كامويش أنه في ظل الظروف الراهنة من تفشي وباء كورونا المستجد في العالم، ولتأكيد إجراءات تقديم منح للطلاب، سوف يتم تقديم منح للطلاب هذا العام بصفة استثنائية لحضور دورات صيفية فى اللغة والثقافة البرتغالية "أونلاين" لطلاب قسم اللغة البرتغالية بكلية الألسن جامعة عين شمس، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأكد الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، خلال محادثة الفيديو كونفرانس التى أجراها منذ عدة أيام مع معالي سفيرة جمهورية البرتغال بالقاهرة Manuela Franco، حرصه على دعم وتطوير سبل التعاون المشترك بين الجانبين المصري ممثل في كلية الألسن بجامعة عين شمس، والبرتغالي ممثل في جامعة بورتو ومعهد كامويش للتعاون واللغات.

وكان الجانبين ناقشا ما تم إنجازة على أرض الواقع خلال العام الدراسي الماضي ٢٠١٩٢٠٢٠، بخصوص بروتوكول التعاون المبرم بين الجانبين، كذلك مناقشة آليات تدشين درجة دولية مشتركة في اللغة البرتغالية وآدابها بكلية الألسن جامعة عين شمس.

وقالت عميد الكلية، إن تلك الرسالة بمثابة إستجابة سريعة من جانب سفيرة جمهورية البرتغال بالقاهرة Manuela Franco، عقب محادثاتها الأخيرة مع أ.د.عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، كذلك يوفر الجانب البرتغالي بموجب هذة المبادرة فتح باب الإلتحاق بالمحاضرات الأونلاين لعدد من المنح المقدمة حتى ٢٤ يونيه.

جدير بالذكر أن السفيرة البرتغالية أكدت خلال مكالمة هاتفية سابقة مع الدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الألسن، أنها بصدد مخاطبة الجانب البرتغالي لإمداد الكلية بالمراجع والكتب الإلكترونية والافلام التعليمية والوثائقية في إطار رفع المستوى التعليمي للطلاب وتزويدهم بالمواد العلمية، كذلك برامج التعليم عن بعد الخاصة بتدريس اللغة البرتغالية.

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