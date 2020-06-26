رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 26 يونيو 2020 الموافق 05 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

سامي عبدالعزيز: أزمة كورونا أثبتت تفاعل ومصداقية الإعلام المصري

الجمعة 26/يونيو/2020 - 05:00 م
تكنولوجيا المعلومات
تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا
رباب الأهواني
طباعة
قال الدكتور سامي عبد العزيز العميد الأسبق لكلية الإعلام بجامعة القاهرة، إن الإعلام المصرى يحتاج لإعادة تأهيل للكوادر الإعلامية بما يتفق مع طبيعة المرحلة.

وأضاف "عبد العزيز"، خلال حواره مع الإعلامى أيمن عدلى، عبر الفضائية المصرية الأولى، أن الإعلام المصرى، بحاجة أيضًا لمركز بحوث محايد يتابع عن كثب درجة فاعلية الإعلام مع المشاهد، لافتًا إلى أن الإعلانات الدعائية والشهرة ليست دليلًا كافيًا على تأثيره الفعلى على الجمهور.

كما أوضح أن أزمة كورونا أحدثت نقطة تفاعلية ومصداقية بالنسبة للإعلام المصرى.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 403 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 16338 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 17841 حالة، من ضمنهم الـ 16338 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1569 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 83 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاصيل موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2020

بعد قليل.. اجتماع عاجل بمقر الاتحاد الإفريقي بشأن سد النهضة

تفاصيل إصابة الموسيقار حسن إش إش بفيروس كورونا

ما حقيقة توقف الحكومة عن صرف المعاش المبكر لمستحقيه؟

الصور

image description

نجوم الأهلى فى مران اليوم

image description

بوابات تعقيم وكمامات.. أهلًا بـ«إنجليزي الثانوية»

image description

ترقب وقلق.. أولياء الأمور أمام لجان الثانوية

image description

اجتماع اتحاد الكرة مع مدربي الدوري الممتاز

image description

الأهلى يعود للتدريبات الجماعية

الأكثر قراءة

الخارجية الأمريكية للوفاق: يجب وقف التدخلات الأجنبية في ليبيا

وفاة والدة خالد الدرندلي أمين صندوق مجلس الأهلي بسبب كورونا

حقيقة طرح الكمامات على بطاقات التموين بـ40 جنيهًا

لهذه الأسباب.. رشدى أباظة طلب صباح لبيت الطاعة فى شهر العسل: «جرحت رجولتى»

إنفوجراف

image description

اختصاصات الرقابة الإدارية (إنفوجراف)

image description

«حق إيمان».. ضحية زوج تجرد من الإنسانية (إنفوجراف)

image description

تعرف على أحدث تعليمات السفر بالمطارات (إنفوجراف)

image description

16.5 مليار جنيه إيرادات «الإنتاج الحربي» في 2020 (إنفوجراف)

أيام زمان

لهذه الأسباب.. رشدى أباظة طلب صباح لبيت الطاعة فى شهر العسل: «جرحت رجولتى»

«فراخ مشوية».. أغرب طلبات المحكوم عليهم بالإعدام

موت وخراب ديار.. أحمد مظهر وتوفيق الحكيم يخسران الأموال بسبب «اللحية»

بينها «لاشين».. أفلام مصرية سياسية ممنوعة من العرض

نجم الساعة

مصرع وإصابة 3 فى انقلاب سيارة بترعة المريوطية

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

«هابل» يرصد خفاشًا كونيًا يتحرك في أعماق الفضاء

دراسة: الأشعة فوق البنفسجية تدمر كورونا

تفاصيل موعد صرف معاشات يوليو 2020

الاختبارات تظهر اكتساب 20% من سكان موسكو الأجسام المضادة لكورونا

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: لو كان لزاما علينا الرحيل
ماجد حبته
الآلة الدعائية الإيرانية مثلًا
مدحت بشاى
الباطل اللجلج والإخوانى المفوّه
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد الخضر حسين.. العالِم الجليل والوطنى الزاهد
المزيد

الثقافة

سمير الأمير: 30 يونيو أنقذت مصر من براثن التأسلم السياسي

مصطفي نصر: تولي الإخوان للحكم كشف حقيقتهم للناس

«المقتنيات المفقودة».. هل عاد عكاز نجيب محفوظ إلى متحفه؟

صدور طبعة جديدة لكتاب «قلقٌ في العقيدة»