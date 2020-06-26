سامي عبدالعزيز: أزمة كورونا أثبتت تفاعل ومصداقية الإعلام المصري

قال الدكتور سامي عبد العزيز العميد الأسبق لكلية الإعلام بجامعة القاهرة، إن الإعلام المصرى يحتاج لإعادة تأهيل للكوادر الإعلامية بما يتفق مع طبيعة المرحلة.وأضاف "عبد العزيز"، خلال حواره مع الإعلامى أيمن عدلى، عبر الفضائية المصرية الأولى، أن الإعلام المصرى، بحاجة أيضًا لمركز بحوث محايد يتابع عن كثب درجة فاعلية الإعلام مع المشاهد، لافتًا إلى أن الإعلانات الدعائية والشهرة ليست دليلًا كافيًا على تأثيره الفعلى على الجمهور.كما أوضح أن أزمة كورونا أحدثت نقطة تفاعلية ومصداقية بالنسبة للإعلام المصرى.وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 403 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 16338 حالة حتى أمس.وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 17841 حالة، من ضمنهم الـ 16338 متعافيًا.وأضاف أنه تم تسجيل 1569 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 83 حالة جديدة.وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.