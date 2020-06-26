شعبة المستلزمات الطبية: 95% من الاحتياجات تصنع محليًا

قال الدكتور شريف عزت، رئيس شعبة المستلزمات الطبية، إن هناك رغبة قوية للقطاع الخاص المصري للاستثمار المشترك مع كوريا في مجال صناعة المستلزمات الطبية، من أجل التصدير للأسواق الإفريقية.وأوضح رئيس شعبة المستلزمات الطبية، خلال تصريح له في مؤتمر نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين، أن عدد الشركات المصرية في مجال صناعة المستلزمات والأجهزة الطبية يبلغ نحو 350 شركة، إلى جانب أن 95% من الاحتياجات والاستهلاك يتم تصنيعه محليًا، وهو ما يمثل حاجة لزيادة الإنتاج من أجل التصدير لأسواق ثالثة من خلال عقد شراكات بين القطاع الخاص في البلدين.وأشار "عزت" إلى إمكانية تعزيز التعاون مع هيئة الشراء الموحد والمسئولة عن توريد كافة احتياجات المستشفيات الحكومية في مصر، في ظل بدء تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل تدريجيا، بجانب إصدار تشريع قانون خاص للمستلزمات الطبية.