«تنسيقية الأحزاب» تقدم مستلزمات طبية لـ«صحة الشرقية»

قام ممثلو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشاركة حزب النور وحزب الحرية المصري، بلقاء الدكتور أحمد عبدالمعطي نائب محافظ الشرقية، وذلك في إطار نشاط مبادرة الوعي أمان التي أطلقتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لدعم المراكز الصحية والمستشفيات.وقاموا بتسليم مجموعة من المستلزمات الطبية، والتي اشتملت على 5 أجهزة CPAP تنفس، و10 ماسكات CPAP، و1000 كمامة طبية، و10 لترات كحولوستقوم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمواصلة تقديم الدعم لأهالينا في المحافظة والمستشفيات، وتوفير احتياجاتها من المستلزمات، ومعاونة الوزارة في التواصل مع المواطنين وحالات العزل المنزلي.