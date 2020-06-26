ابتسامة شيري عادل تبهر متابعيها على «إنستجرام» (صورة)

شاركت الفنانة شيرى عادل، جمهورها ومتابعيها، عبر صفحتها الرسمية بموقع "انستجرام" صورة جديدة لها.وظهرت الفنانة بإطلالة ناعمة، حيث ارتدت تي شيرت أبيض مرتدية تى شيرت باللون الأبيض، وتركت شعرها متطايرا، مع ابتسامة جميلة.وحازت الصورة على إعجاب عدد كبير من المتابعين، وجاءت أبرز التعليقات كالتالي:" لو عملوا مسابقة أجمل ابتسامة في العالم هتكوني انتي، قمر ماشاء الله، شو حلوة، جميلة اوى..قوليلنا ايه آخر اعمالك ".وأعلنت شيري عادل، مؤخرا، انفصالها عن الداعية والمؤلف معز مسعود، بعد زواج دام سنة كاملة.