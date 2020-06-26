الحكومة الألمانية تدعو إلى التضامن مع بؤر كورونا المحلية

دعت الحكومة الألمانية إلى التضامن مع بؤر تفشي فيروس كورونا المستجد التي ظهرت في بعض المناطق بالبلاد، مثل جوترسلوه وفارندورف.وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، اليوم الجمعة: "كل منطقة معرضة لأن تصبح فجأة بؤرة تفش".وذكر زايبرت أن هذا ينبغي أن يكون واضحًا للأشخاص الذين يعتقدون الآن أنه ينبغي لهم الإشارة بأصابعهم إلى من يعيشون في المناطق المصابة، وقال: "يجب على كل فرد أن يدرك أنه قد يجد نفسه مقيما بجوار إحدى بؤر الفيروس، وبالتالي سيصبح في موضع إساءة".وأدان زايبرت تعرض مواطنين من منطقتي جوترسلوه وفارندورف للإهانة أحيانا وخدش سياراتهم، مؤكدا أن هذا تصرف "غير مقبول على الإطلاق وبغيض"، وقال: "علينا أن نتعامل مع بعضنا البعض باحترام وتعاطف، خاصة في المواقف الصعبة".