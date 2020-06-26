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الجمعة 26 يونيو 2020 الموافق 05 ذو القعدة 1441
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

الاختبارات تظهر اكتساب 20% من سكان موسكو الأجسام المضادة لكورونا

الجمعة 26/يونيو/2020 - 02:11 م
الأجسام المضادة لكورونا
الأجسام المضادة لكورونا
وكالات
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أعلنت إدارة العاصمة الروسية موسكو اليوم الجمعة أن تحاليل واحد من بين كل خمسة من سكان المدينة الذين خضعوا لاختبار الأجسام المضادة لفيروس كورونا، جاءت إيجابية.

وقالت نائبة العمدة أناستاسيا راكوفا، المكلفة بتوجيه سياسات المدينة بشأن القضايا الصحية، في بيان: "اليوم 19.9 بالمئة من سكان موسكو لديهم أجسام مضادة للفيروس".

وخضع أكثر من 90 ألفا من سكان موسكو لاختبار الأجسام المضادة في إطار برنامج على مستوى المدينة لتحديد حجم تفشي الفيروس.

وقالت راكوفا إن نحو ثلث الذين جاءت نتيجة تحاليلهم إيجابية للأجسام المضادة ربما حصلوا عليها الشهر الماضي.

ورفعت موسكو الإغلاق العام قبل ثلاثة أسابيع، على خلفية خفض رئيسي في معدل الإصابات بالفيروس، بعد فرضه لمدة شهرين.

وقالت نائبة العمدة: "يمكن أن نقول إن 7 في المئة من سكان موسكو اكتسبوا مناعة على مدار الشهر الماضي".

وسجلت روسيا أكثر من 620 ألف إصابة بفيروس كورونا، وهي ثالث أكبر دولة في العالم من حيث الإصابات بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

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