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الجمعة 26 يونيو 2020 الموافق 05 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

البابا تواضروس: صلوا لطلب الحكمة لكل مسؤول

الجمعة 26/يونيو/2020 - 02:08 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
مونيكا جرجس- ماريان رسمى
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قدم البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الجمعة، حلقة جديدة من برنامج "معا بنفس واحدة" فسر خلالها الإصحاح التاسع عشر من سفر "أعمال الرسل" عبر صفحة المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وقال البابا تواضروس خلال الحلقة إن عمل الحكمة هو الذي يهدى الأشخاص ويكسب الجميع ولا يوجد أى خسائر، مضيفا أنه "خلال صوم الرسل اطلب وصلي من أجل الحكمة، الحكمة للأب والأم في تربية الأبناء والخادم في الكنيسة والحكمة لكل مسئول في أى مسؤولية يكلف بها، فأطلب من أجل أن تملأ الحكمة الصغار والكبار أن تملائنا فمن خلال لحكمة يتم كسب الآخرين".

وتُبَث حلقات يومية لقداسة البابا تواضروس الثاني، بعنوان «معا بنفس واحدة» على الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الساعة الثامنة صباحًا.

كما تعرض الحلقات على القنوات القبطية الثلاثة، حيث تعرض الساعة ٩:٤٥ صباحًا على قناة «Me sat» بينما تعرضها قناة «CTV» في الواحدة والنصف ظهرًا (باستثناء يوم السبت، فتعرض الساعة ٢ ظهرًا) أما قناة «أغابي» فتعرضها في التاسعة مساءً.

وتتضمن كل حلقة قراءة إصحاح من سفر أعمال الرسل إلى التأمل في إحدى آياته، ويقدم قداسة البابا من خلال «معًا بنفس واحدة» دراسة مبسطة في السفر بغرض تلمس بعض الملامح الروحية لهذا السفر الجليل.
https://www.facebook.com/watch/?v=702284287278860

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