8 طرق لتلميع الفضة

يقتني الفضة أصحاب الذوق الرفيع، فالمعدن ذو اللون البراق يخطف قلوب محبيه للوهلة الأولى، ويحتاج الكثير من مقتني الفضة لمعرفة كيفية الاعتناء به و الاحتفاظ بلونه البراق.





كيفية تلميع الفضة



اغلى لتر من الماء مع ملعقة كبيرة من صودا الخبز وورقة قصدير، واغمر القطع الفضيّة بالمزيج لمدة 10 ثوانى وتزداد المدة بحسب درجة بهتان القطعة.



• ورق القصدير والملح

يمكن إضافة ملعقة إلى ملعقتين من الملح مع ورق القصدير وصوردا الخبز إلى الماء وغمر القطعة الفضية فيه لمدة لا تزيد عن خمس دقائق حسب مقدار تصبغها. • ورق القصدير لتلميع الفضةاغلى لتر من الماء مع ملعقة كبيرة من صودا الخبز وورقة قصدير، واغمر القطع الفضيّة بالمزيج لمدة 10 ثوانى وتزداد المدة بحسب درجة بهتان القطعة.• ورق القصدير والملحيمكن إضافة ملعقة إلى ملعقتين من الملح مع ورق القصدير وصوردا الخبز إلى الماء وغمر القطعة الفضية فيه لمدة لا تزيد عن خمس دقائق حسب مقدار تصبغها.



• الكاتشاب لتلميع الفضة

يعمل الكاتشاب على إزالة التصبغات من على سطح الفضة، ويكون ذلك بوضع مقدار قليل منه على منشفة ورقية، ثمّ فرك مواضع التصبغات بلطف، يومكن تركه أولًا على التصبغات مدة ربع ساعة.



• فحم الكوك

يعمل فحم الكوك عل إزالة التصبغات الموجودة في قطعة الفضية ويمكن استعماله لتلميع الفضة من خلال وضع مقدار منه في وعاء ثم نقع القطع فيه لعدة دقائق وشطفها بالماء الفاتر وتنشيفها بقطعة مجففة.



• كريم الترتار

هذا الكريم يستخدم لتلميع الفضة وهو ملىء بالأحماض الطبيعية التى يمكن أن يتم استخدامها لإزالة أيا رواسب داخل القطعة ويجعلها لامعة ويمكن شراؤه من العطار.



• الأمونيا مع الماء الفاتر

من خلال إضافة مقدار من الأمونيا مع مقدارين من الماء الفاتر، ثم نقع القطع الفضية بالمحلول الناتج لمدة عشر دقائق، ثم إخراجها ومسحها بمنشفة ناعمة.



• الخل لتلميع الفضة

يُمكن تنظيف وتلميع الفضة بالخل ووضع القطع في كوب من الخل الأبيض لمدة ربع ساعة ثم غسلها بالماء الدافىء وتنشيفها باستخدام قطعة قماش نظيفة.



الخل وصودا الخبز

من خلال وضع القطع الفضية في محلول من صودا الخب والخل مما يساعد على تلميع وتنظيف الفضة والمكونات تشكل كوب من الخل مع أربعة ملاعق من صودا الخبز.



كيفية تلميع الفضة

• الخل ومعجون الأسنان

يُمكن تنظيف القطع الفضية وتلميعها من خلال وضع القليل من معجون الأسنان على فرشاة أسنان قديمة ثم فرك الفضة بها بشكل لطيف لبضعة دقائق، وبعد ذلك يتم غسل القطع الفضية بالماء الدافئ، ثم نقعها في محلول من الخل لمدة خمس أو عشر دقائق، قبل أن يتم غسلها وتجفيفها مرة أخرى بعد إخراجها من منقوع الخل.







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