أشرف عقبة: الأطباء يقدمون أرواحهم لعبور أزمة كورونا

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة بجامعة عين شمس، إن الأطقم الطبية في مصر تقدم أروحها، في ظل ظروف عصيبة، للتصدي لجائحة كورونا، لافتًا إلى أن الأطقم الطبية تتفاني في عملها على الرغم من قلة الإمكانيات في بعض الأحيان، ليس فقط للتصدي للجائحة الحالية، ولكن لتصدي لأي مشكلات طبية تواجه المرضى.وأضاف عقبة عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن الخدمات الطبية في الدول العربية إلى الآن تعتمد على الكفاءات من الأطباء المصريين، وحتى أطقم التمريض المصري.وأوضح رئيس قسم الباطنة بجامعة عين شمس، أن الأطقم الطبية المصرية بجميع مستويتها من أطباء وطاقم تمريض وفنيين تعتمد عليهم المنظومات الطبية في العالم، معقبًا: "أعداد الأطباء المصريين في دول الخليج تمثل 50% من الأطباء العاملين"، مشيرًا إلى وجود أطباء مصريين متميزين في الدول الأوروبية.وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.