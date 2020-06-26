ضبط 3 عاطلين بـ 3 كيلو أستروكس في السلام
الجمعة 26/يونيو/2020 - 12:23 م
مريم جبل و عمرو المزيديطباعة
تمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة من ضبط ثلاثة أشخاص لهم معلومات جنائية حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة ثان السلام وبحوزتهم كمية من المخدرات.
وكانت المضبوطات عبارة عن 3 كيلو جرام الأستروكس – كمية من البودر المخدر وزنت 150 جرام - مبلغ مالى - دراجة نارية بدون لوحات – ميزان حساس.
وضبط عاطل حال تواجده بدائرة قسم شرطة السلام أول وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت 205 كيلو جرام – مبلغ مالى – ميزان حساس – سلاح أبيض – هاتف محمول.
يأتي ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة البحث الجنائى بوزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وملاحقة وضبط مرتكبيها.
وكانت المضبوطات عبارة عن 3 كيلو جرام الأستروكس – كمية من البودر المخدر وزنت 150 جرام - مبلغ مالى - دراجة نارية بدون لوحات – ميزان حساس.
وضبط عاطل حال تواجده بدائرة قسم شرطة السلام أول وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت 205 كيلو جرام – مبلغ مالى – ميزان حساس – سلاح أبيض – هاتف محمول.
يأتي ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة البحث الجنائى بوزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وملاحقة وضبط مرتكبيها.