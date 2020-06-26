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الجمعة 26 يونيو 2020 الموافق 05 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 3 عاطلين بـ 3 كيلو أستروكس في السلام

الجمعة 26/يونيو/2020 - 12:23 م
ضبط عاطلين
ضبط عاطلين
مريم جبل و عمرو المزيدي
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تمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة من ضبط ثلاثة أشخاص لهم معلومات جنائية حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة ثان السلام وبحوزتهم كمية من المخدرات.

وكانت المضبوطات عبارة عن 3 كيلو جرام الأستروكس – كمية من البودر المخدر وزنت 150 جرام - مبلغ مالى - دراجة نارية بدون لوحات – ميزان حساس.

وضبط عاطل حال تواجده بدائرة قسم شرطة السلام أول وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت 205 كيلو جرام – مبلغ مالى – ميزان حساس – سلاح أبيض – هاتف محمول.

يأتي ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة البحث الجنائى بوزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وملاحقة وضبط مرتكبيها.

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