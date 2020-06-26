آسر ياسين يشارك فى 3 أفلام دفعة واحدة

يدخل النجم آسر ياسين خلال الأسابيع القادمة تجربة سينمائية قوية تنتمى إلى أعمال الأكشن والإثارة الممزوجة بالكوميديا من خلال الجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق" وذلك تحت عنوان "الشايب"، وذلك بعد أن تأجل تصويره خلال فبراير الماضي بسبب مشاركته في مسلسل "بـ100 وش" مع النجمة نيللي كريم.ويظهر آسر في الفيلم بشكل مختلف تماما حيث يتعرض لحادث فتنقلب وجهته للحياة ويتحول لشخص لا يهاب شيئًا ويدخل في مغامرات، كما يتحول شكله لشخص يبدو عليه الكبر بعد أن أصبح شعره أبيض، ويشاركه البطولة عمرو عبدالجليل وسيد رجب ومحمد لطفي.كما تعاقد آسر مؤخرًا مع "دانا مسحال" على بطولة فيلم غنائي جديد يقدمه مع النجمة روبي، وعدد من النجوم لتصويره نهاية العام الجاري وتشارك في بطولته ياسمين رئيس، ويقف على إخراجه هادي الباجوري، وتحاول الشركة المنتجة إعادة الفيلم الموسيقي الاستعراضي مجددًا كما رصدت موازنة كبيرة له.وينتظر آسر خلال الأيام القادمة عرض أحدث أفلامه مع النجمة الكبيرة يسرا باسم "صاحب المقام" بعد أن أعلن المنتج أحمد السبكي نيته عرض الفيلم بعد قرار مجلس الوزراء فتح دور العرض بنسبة 20%، والعمل من تأليف إبراهيم عيسى، ومن إخراج محمد جمال العدل، ويشارك فيه عدد كبير من النجوم، مثل أمين خليل وبيومي فؤاد وريهام عبدالغفور.