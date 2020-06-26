مشاهير أثبتوا أن العمر مجرد رقم

هناك العديد من الطرق التي يمكن أن تساعد الأشخاص على الظهور بمظهر الشباب، مثل اليوجا والتأمل والنظام الغذائي الصحي، والتمارين الرياضية المختلفة، ومع ذلك، والالتزام على ما سبق يظهر بالفعل النجمات أصغر من أعمارهن الحقيقية.



وفي تقرير عبر موقع bright side أوضح مشاهير لا تبدو عليهن أعمارهن.

فيرا وانج



فيرا وانج

هي مصممة أزياء تبلغ من العمر 70 عامًا، وهي أمريكية ولدت في نيويورك، تلتزم بممارسة التمارين الرياضية طوال الوقت، الأمر الذي جعل جسدها يبدو ممشوقًا إلى حد كبير.



إيمان



إيمان

هي عارضة الأزياء الصومالية، والممثلة، وزوجة الراحل ديفيد باوي، تبلغ من العمر 64 عامًا، وهي أيضا سيدة أعمال ناجحة، وأم ترى أن نجاحاتها أقل مما تتوقع، فهي ترغب في تحقيق المزيد طالما تعيش في الحياة.



هالي بيري

هالي بيري

هي فنانه حائزة على جائزة الأوسكار وهي تبلغ من العمر 56 عامًا وتبدو ملامح وجهها أصغر من سنها الحقيقي، فهي تحرص على النشاط البدني طوال الوقت، بالإضافة إلى الغذاء الصحي الخال من الدهون.

كورتني كوكس

كورتني كوكس

تبلغ من العمر 56 عامًا، أشتهرت بدورها في المسلسل الأشهر بأمريكا وهو Friends Friends، وعلى الرغم من مرور 26 عامًا على عرض المسلسل التليفزيوني إلى أنها لازالت صغيرة في العمر.



سلمى حايك

سلمى حايك

تبلغ من العمر 53 عامًا وهى تتحدى الجماهير طوال الوقت وتنشر صورها دون ماكياج الأمر لا يختلف كثيرًا لديها، وحصدت الصورة حينها على 400 ألف إعجاب والعديد من التعليقات التى تعجب بمظهرها الطبيعي.

جنيفر لوبيز

جنيفر لوبيز

فنانه بلغت من العمر 50 عامًا ولكنها لازالت قادرة على تقديم المزيد في مشوارها تحافظ على رشاقتها وجسدها الممشوق ولا تتهاون في ذلك.



يولاندا حديد



يولندا حديد

تبلغ من العمر 56 عامًا لديها ثلاث أبناء وهم جيجي حديد، بيلا حديد، وأنور حديد، لديها جسم مثالي ويظهر أنها ورثت سحر جسدها لبناتها.



هايدي كلوم