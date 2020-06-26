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الجمعة 26 يونيو 2020 الموافق 05 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

مشاهير أثبتوا أن العمر مجرد رقم

الجمعة 26/يونيو/2020 - 11:08 ص
سلمى حايك و جنيفر
سلمى حايك و جنيفر لوبيز
شيماء دهب
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هناك العديد من الطرق التي يمكن أن تساعد الأشخاص على الظهور بمظهر الشباب، مثل اليوجا والتأمل والنظام الغذائي الصحي، والتمارين الرياضية المختلفة، ومع ذلك، والالتزام على ما سبق يظهر بالفعل النجمات أصغر من أعمارهن الحقيقية.

وفي تقرير عبر موقع bright side أوضح مشاهير لا تبدو عليهن أعمارهن.
فيرا وانج
فيرا وانج

فيرا وانج
هي مصممة أزياء تبلغ من العمر 70 عامًا، وهي أمريكية ولدت في نيويورك، تلتزم بممارسة التمارين الرياضية طوال الوقت، الأمر الذي جعل جسدها يبدو ممشوقًا إلى حد كبير.
إيمان
إيمان

إيمان
هي عارضة الأزياء الصومالية، والممثلة، وزوجة الراحل ديفيد باوي، تبلغ من العمر 64 عامًا، وهي أيضا سيدة أعمال ناجحة، وأم ترى أن نجاحاتها أقل مما تتوقع، فهي ترغب في تحقيق المزيد طالما تعيش في الحياة.
هالي بيري
هالي بيري
هالي بيري
هي فنانه حائزة على جائزة الأوسكار وهي تبلغ من العمر 56 عامًا وتبدو ملامح وجهها أصغر من سنها الحقيقي، فهي تحرص على النشاط البدني طوال الوقت، بالإضافة إلى الغذاء الصحي الخال من الدهون.
كورتني كوكس
كورتني كوكس
كورتني كوكس
تبلغ من العمر 56 عامًا، أشتهرت بدورها في المسلسل الأشهر بأمريكا وهو Friends Friends، وعلى الرغم من مرور 26 عامًا على عرض المسلسل التليفزيوني إلى أنها لازالت صغيرة في العمر.
سلمى حايك
سلمى حايك
سلمى حايك
تبلغ من العمر 53 عامًا وهى تتحدى الجماهير طوال الوقت وتنشر صورها دون ماكياج الأمر لا يختلف كثيرًا لديها، وحصدت الصورة حينها على 400 ألف إعجاب والعديد من التعليقات التى تعجب بمظهرها الطبيعي.
جنيفر لوبيز
جنيفر لوبيز
جنيفر لوبيز
فنانه بلغت من العمر 50 عامًا ولكنها لازالت قادرة على تقديم المزيد في مشوارها تحافظ على رشاقتها وجسدها الممشوق ولا تتهاون في ذلك.
يولاندا حديد
يولاندا حديد

يولندا حديد
تبلغ من العمر 56 عامًا لديها ثلاث أبناء وهم جيجي حديد، بيلا حديد، وأنور حديد، لديها جسم مثالي ويظهر أنها ورثت سحر جسدها لبناتها.
هايدي كلوم
هايدي كلوم
هايدي كلوم

تبلغ من العمر 47 عامًا وتبدو بمظهر رائع طوال الوقت وتشتهر بأناقتها المعهودة وهي عارضة أزياء وممثلة ومقدمة برامج موضة وسيدة أعمال ومنتجة فنية ألمانية AGT أمريكاز جوت.

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