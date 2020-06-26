ضبط 28 ألف «شيشة» فى مصنع دون ترخيص

قررت نيابة الجمالية الجزئية، اليوم الجمعة، حبس صاحب مصنع، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحيازته 28 ألف شيشة من مستلزمات المقاهي داخل مصنع دون ترخيص بالجمالية.وكانت قد نجحت مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، فى ضبط صاحب مصنع "دون ترخيص" لتصنيع الشيشة - بدائرة قسم شرطة الجمالية، مُستخدمًا خامات مجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.وعثر بداخل المصنع على 28 ألف قطعة من مكونات "الشيشة ومستلزمات المقاهى"، جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأى بيانات تدل على مصدرها - 15 ماكينة "خراطة، مثقب، مكبس، تلميع"-4 أسطوانات غاز كبيرة الحجم.وبمواجهته اعترف بإدارته المصنع دون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.