رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 26 يونيو 2020 الموافق 05 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار الذهب عالميا.. ثالث مكسب أسبوعى على التوالى

الجمعة 26/يونيو/2020 - 09:06 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
وكالات
طباعة
تتجه أسعار الذهب، اليوم الجمعة، لتحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي بفعل مخاوف بشأن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في أنحاء العالم، على الرغم من أن صعود الدولار ومكاسب الأسهم يعرقلان الطلب على المعدن الأصفر الذي يُعتبر ملاذا آمنا.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمائة إلى 1758.95 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0557 بتوقيت جرينتش، وارتفع المعدن النفيس أكثر من واحد بالمائة منذ بداية الأسبوع الجاري، فيما بلغت الأسعار أعلى مستوى في ثماني سنوات تقريبا عند 1779.06 دولار يوم الأربعاء، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمائة إلى 1767.20 دولار.

وقال برايان لان العضو المنتدب لدى جولد سيلفر سنترال للتجارة في سنغافورة "كمية المال الذي تضخه الحكومات يدعم بالقطع الذهب كملاذ آمن، مع استمرار وضع كوفيد-19" في ظل انخفاض أسعار الفائدة عالميا.

لكن "لان" أضاف أن الذهب شهد بعض عمليات جني الأرباح بعد أن بلغ تقريبا مستوى 1780 دولارا بسبب ارتفاع الدولار والأسهم بصفة عامة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

راتبه 7 ملايين سنويا.. قصة «عزت» ذراع عصام الصغير لإهدار مليارات «البريد للاستثمار»

مدبولى يصدر قرارًا بإجراءات «عودة الحياة» السبت المقبل

سامية زين العابدين: «مرسي» كان عميلا للمخابرات الأمريكية واسمه جاروليم

بينها تدبير 40 مليون كمامة قماش.. 12 قرارًا للحكومة اليوم

الصور

image description

نجوم الأهلى فى مران اليوم

image description

بوابات تعقيم وكمامات.. أهلًا بـ«إنجليزي الثانوية»

image description

ترقب وقلق.. أولياء الأمور أمام لجان الثانوية

image description

اجتماع اتحاد الكرة مع مدربي الدوري الممتاز

image description

الأهلى يعود للتدريبات الجماعية

الأكثر قراءة

راتبه 7 ملايين سنويا.. قصة «عزت» ذراع عصام الصغير لإهدار مليارات «البريد للاستثمار»

سامية زين العابدين: «مرسي» كان عميلا للمخابرات الأمريكية واسمه جاروليم

لهذه الأسباب.. رشدى أباظة طلب صباح لبيت الطاعة فى شهر العسل: «جرحت رجولتى»

تفاصيل إصابة الموسيقار حسن إش إش بفيروس كورونا

إنفوجراف

image description

«حق إيمان».. ضحية زوج تجرد من الإنسانية (إنفوجراف)

image description

تعرف على أحدث تعليمات السفر بالمطارات (إنفوجراف)

image description

16.5 مليار جنيه إيرادات «الإنتاج الحربي» في 2020 (إنفوجراف)

image description

جهود «الإنتاج الحربي» لمواجهة جائحة كورونا (إنفوجراف)

أيام زمان

لهذه الأسباب.. رشدى أباظة طلب صباح لبيت الطاعة فى شهر العسل: «جرحت رجولتى»

«فراخ مشوية».. أغرب طلبات المحكوم عليهم بالإعدام

موت وخراب ديار.. أحمد مظهر وتوفيق الحكيم يخسران الأموال بسبب «اللحية»

بينها «لاشين».. أفلام مصرية سياسية ممنوعة من العرض

نجم الساعة

مصرع وإصابة 3 في انقلاب سيارة بترعة المريوطية

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

هل يؤثر فيروس كورونا على المخ؟

تأجيل عرض «تينيت» للمرة الثانية بسبب كورونا

أمراض أقل.. 6 تغييرات تحدث بالجسم عند التوقف عن تناول اللحوم الحمراء

ماذا يحدث للجسم في حال الامتناع عن تناول السكريات؟

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: لو كان لزاما علينا الرحيل
ماجد حبته
الآلة الدعائية الإيرانية مثلًا
مدحت بشاى
الباطل اللجلج والإخوانى المفوّه
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد الخضر حسين.. العالِم الجليل والوطنى الزاهد
المزيد

الثقافة

تنمية تعلن إعادة طباعة أعداد مجلة الكتاب

بعد وصول عدد زوارها لـ27 مليونًا.. «بصيرة» يحتفى بيوتيوب الثقافة

في الذكرى الـ15 لرحيله.. محمد مستجاب لأبيه: ظللت تقاتل الزمن انت واسمك

«الناشرين العرب» يعفي الأعضاء من رسوم اشتراك 2020