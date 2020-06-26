أسعار الذهب عالميا.. ثالث مكسب أسبوعى على التوالى

تتجه أسعار الذهب، اليوم الجمعة، لتحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي بفعل مخاوف بشأن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في أنحاء العالم، على الرغم من أن صعود الدولار ومكاسب الأسهم يعرقلان الطلب على المعدن الأصفر الذي يُعتبر ملاذا آمنا.وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمائة إلى 1758.95 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0557 بتوقيت جرينتش، وارتفع المعدن النفيس أكثر من واحد بالمائة منذ بداية الأسبوع الجاري، فيما بلغت الأسعار أعلى مستوى في ثماني سنوات تقريبا عند 1779.06 دولار يوم الأربعاء، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمائة إلى 1767.20 دولار.وقال برايان لان العضو المنتدب لدى جولد سيلفر سنترال للتجارة في سنغافورة "كمية المال الذي تضخه الحكومات يدعم بالقطع الذهب كملاذ آمن، مع استمرار وضع كوفيد-19" في ظل انخفاض أسعار الفائدة عالميا.لكن "لان" أضاف أن الذهب شهد بعض عمليات جني الأرباح بعد أن بلغ تقريبا مستوى 1780 دولارا بسبب ارتفاع الدولار والأسهم بصفة عامة.