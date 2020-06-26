مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 26-6-2020 فى المحافظات
الجمعة 26/يونيو/2020 - 02:54 ص
وسام عطيةطباعة
تنشر «الدستور» مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 26-6-2020، في عدد من محافظات مصر، تسهيلا على متابعيها من البحث لمعرفة تلك المواقيت والتي تشمل مواعيد الصلوات الخمس وهم: «الفجر - الظهر - العصر - المغرب - العشاء».
وتأتي تلك الخدمة انطلاقًا من حرص «الدستور» على تقديم ما هو أفضل لقرائها، من خلال تغطية الجوانب المرتبطة باهتماماتهم بشكل مستمر.
محافظة القاهرة: (الفجر 3:09 ص، الظهر 11:58 ص، العصر 3:33 م، المغرب 7:00 م، العشاء 8:33 م)
الإسكندرية: (الفجر 3:10 ص، الظهر 12:03 م، العصر 3:42 م، المغرب 7:08 م، العشاء 8:44 م)
الإسماعيلية: (الفجر 3:03 ص، الظهر 11:54 ص، العصر 3:31 م، المغرب 57: 6 م، العشاء 8:32 م)
بورسعيد: (الفجر 3:00 ص، الظهر 11:53 ص، العصر 3:32 م، المغرب 6:59 م، العشاء 8:34 م)
شرم الشيخ: (الفجر 3:06 ص، الظهر 11:46 ص، العصر 3:15 م، المغرب 6:43 م، العشاء 8:13 م)
أسوان: (الفجر 4:02 ص، الظهر 11:27 ص، العصر 3:46 م، المغرب 6:16 م، العشاء 8:41 م)
سوهاج: (الفجر 3:22 ص، الظهر 11:56 ص، العصر 3:22 م، المغرب 6:50 م، العشاء 8:18 م)
السويس: (الفجر 3:05 ص، الظهر 11:53 ص، العصر 3:28 م، المغرب 6:55 م، العشاء 8:28 م)
مرسى مطروح: (الفجر 3:19 ص، الظهر 12:14 م، العصر 3:53 م، المغرب 7:19 م، العشاء 8:55 م)
وتأتي تلك الخدمة انطلاقًا من حرص «الدستور» على تقديم ما هو أفضل لقرائها، من خلال تغطية الجوانب المرتبطة باهتماماتهم بشكل مستمر.
مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 26-6-2020 فى المحافظات
محافظة القاهرة: (الفجر 3:09 ص، الظهر 11:58 ص، العصر 3:33 م، المغرب 7:00 م، العشاء 8:33 م)
الإسكندرية: (الفجر 3:10 ص، الظهر 12:03 م، العصر 3:42 م، المغرب 7:08 م، العشاء 8:44 م)
الإسماعيلية: (الفجر 3:03 ص، الظهر 11:54 ص، العصر 3:31 م، المغرب 57: 6 م، العشاء 8:32 م)
بورسعيد: (الفجر 3:00 ص، الظهر 11:53 ص، العصر 3:32 م، المغرب 6:59 م، العشاء 8:34 م)
شرم الشيخ: (الفجر 3:06 ص، الظهر 11:46 ص، العصر 3:15 م، المغرب 6:43 م، العشاء 8:13 م)
أسوان: (الفجر 4:02 ص، الظهر 11:27 ص، العصر 3:46 م، المغرب 6:16 م، العشاء 8:41 م)
سوهاج: (الفجر 3:22 ص، الظهر 11:56 ص، العصر 3:22 م، المغرب 6:50 م، العشاء 8:18 م)
السويس: (الفجر 3:05 ص، الظهر 11:53 ص، العصر 3:28 م، المغرب 6:55 م، العشاء 8:28 م)
مرسى مطروح: (الفجر 3:19 ص، الظهر 12:14 م، العصر 3:53 م، المغرب 7:19 م، العشاء 8:55 م)