رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 26 يونيو 2020 الموافق 05 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 26-6-2020 فى المحافظات

الجمعة 26/يونيو/2020 - 02:54 ص
الصلاة
الصلاة
وسام عطية
طباعة
تنشر «الدستور» مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 26-6-2020، في عدد من محافظات مصر، تسهيلا على متابعيها من البحث لمعرفة تلك المواقيت والتي تشمل مواعيد الصلوات الخمس وهم: «الفجر - الظهر - العصر - المغرب - العشاء».

وتأتي تلك الخدمة انطلاقًا من حرص «الدستور» على تقديم ما هو أفضل لقرائها، من خلال تغطية الجوانب المرتبطة باهتماماتهم بشكل مستمر.

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 26-6-2020 فى المحافظات


محافظة القاهرة: (الفجر 3:09 ص، الظهر 11:58 ص، العصر 3:33 م، المغرب 7:00 م، العشاء 8:33 م)

الإسكندرية: (الفجر 3:10 ص، الظهر 12:03 م، العصر 3:42 م، المغرب 7:08 م، العشاء 8:44 م)

الإسماعيلية: (الفجر 3:03 ص، الظهر 11:54 ص، العصر 3:31 م، المغرب 57: 6 م، العشاء 8:32 م)

بورسعيد: (الفجر 3:00 ص، الظهر 11:53 ص، العصر 3:32 م، المغرب 6:59 م، العشاء 8:34 م)

شرم الشيخ: (الفجر 3:06 ص، الظهر 11:46 ص، العصر 3:15 م، المغرب 6:43 م، العشاء 8:13 م)

أسوان: (الفجر 4:02 ص، الظهر 11:27 ص، العصر 3:46 م، المغرب 6:16 م، العشاء 8:41 م)

سوهاج: (الفجر 3:22 ص، الظهر 11:56 ص، العصر 3:22 م، المغرب 6:50 م، العشاء 8:18 م)

السويس: (الفجر 3:05 ص، الظهر 11:53 ص، العصر 3:28 م، المغرب 6:55 م، العشاء 8:28 م)

مرسى مطروح: (الفجر 3:19 ص، الظهر 12:14 م، العصر 3:53 م، المغرب 7:19 م، العشاء 8:55 م)

قراءة سورة الكهف في جماعة يوم الجمعة

لا مانع شرعًا من الاجتماع لقراءة سورة الكهف يوم الجمعة؛ لعموم النصوص الواردة في استحباب قراءة القرآن؛ كقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ﴾ "فاطر: 29"، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ في بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ تَعَالَى يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ» رواه مسلم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لهذه الأسباب.. رشدي أباظة طلب صباح لبيت الطاعة في شهر العسل: «جرحت رجولتي»

مجلس الأمن يحدد موعد جلسة مناقشة موضوع سد النهضة

لماذا يجب عودة الدورى؟.. الإجابة عن كل تساؤلات الأندية المعارضة لقرار الدولة

هانى رمزى يتعاقد على «غبى منه فيه 2»

الصور

image description

نجوم الأهلى فى مران اليوم

image description

بوابات تعقيم وكمامات.. أهلًا بـ«إنجليزي الثانوية»

image description

ترقب وقلق.. أولياء الأمور أمام لجان الثانوية

image description

اجتماع اتحاد الكرة مع مدربي الدوري الممتاز

image description

الأهلى يعود للتدريبات الجماعية

الأكثر قراءة

راتبه 7 ملايين سنويا.. قصة «عزت» ذراع عصام الصغير لإهدار مليارات «البريد للاستثمار»

سامية زين العابدين: «مرسي» كان عميلا للمخابرات الأمريكية واسمه جاروليم

«الداخلية» تكشف التفاصيل الكاملة لمقتل إيمان حسن

رسمياً.. ليفربول بطلا للدوري الإنجليزي بعد غياب 30 عاما

إنفوجراف

image description

«حق إيمان».. ضحية زوج تجرد من الإنسانية (إنفوجراف)

image description

تعرف على أحدث تعليمات السفر بالمطارات (إنفوجراف)

image description

16.5 مليار جنيه إيرادات «الإنتاج الحربي» في 2020 (إنفوجراف)

image description

جهود «الإنتاج الحربي» لمواجهة جائحة كورونا (إنفوجراف)

أيام زمان

لهذه الأسباب.. رشدي أباظة طلب صباح لبيت الطاعة في شهر العسل: «جرحت رجولتي»

«فراخ مشوية».. أغرب طلبات المحكوم عليهم بالإعدام

موت وخراب ديار.. أحمد مظهر وتوفيق الحكيم يخسران الأموال بسبب «اللحية»

بينها «لاشين».. أفلام مصرية سياسية ممنوعة من العرض

نجم الساعة

لهذه الأسباب.. رشدي أباظة طلب صباح لبيت الطاعة في شهر العسل: «جرحت رجولتي»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

أمراض أقل.. 6 تغييرات تحدث بالجسم عند التوقف عن تناول اللحوم الحمراء

ماذا يحدث للجسم في حال الامتناع عن تناول السكريات؟

عقار يحمي النساء المصابات بالسكري من خطر كورونا

باحثون يكشفون حقيقة الغرغرة بمياه مالحة لمحاربة كورونا

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: لو كان لزاما علينا الرحيل
ماجد حبته
الآلة الدعائية الإيرانية مثلًا
مدحت بشاى
الباطل اللجلج والإخوانى المفوّه
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد الخضر حسين.. العالِم الجليل والوطنى الزاهد
المزيد

الثقافة

في الذكرى الـ15 لرحيله.. محمد مستجاب لأبيه: ظللت تقاتل الزمن انت واسمك

«الناشرين العرب» يعفي الأعضاء من رسوم اشتراك 2020

معرض كتاب بروح بوشكين يعيد الحياة لموسكو

صدور رواية جديدة لـ أحمد مراد قريبًا