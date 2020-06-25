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الخميس 25 يونيو 2020 الموافق 04 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

شاهد.. طريقة الاستعلام عن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

الخميس 25/يونيو/2020 - 10:57 م
رامي رضوان
رامي رضوان
رباب الأهواني
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سلط الإعلامي رامي رضوان، الضوء على كيفية الاستعلام عن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات والزيادة المقررة لكل مستحق.

وقال رضوان، خلال برنامجه "مساء dmc" الذي يقدمه على قناة DMC، اليوم الخميس، إن خدمة الاستعلام عن العلاوات الخمس تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي، مشيرًا إلى أنه حدث عطل في الموقع يوم أمس، واستمر طوال اليوم ثم عاد إلى العمل صباحًا، لكن بعدها بساعات فوجئ أصحاب المعاشات بأن الموقع تعرض لعطل آخر.

وقدم البرنامج طريقة الاستعلام عن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات والزيادة المقررة لكل مستحق، حيث يتم أولًا الدخول إلى موقع هيئة التأمينات ثم الاستعلام بالرقم التأميني الخاص بصاحب المعاش المستحق، وفي حالة عدم إتاحة وجود رقم تأميني يتم الاستعلام بالرقم القومي مع كتابة الاسم الأول من الأم، وبعد ذلك يظهر اختيار تحت مسمى "أنا لست برنامج روبوت"، ثم يضغط المستخدم عليه، ثم سيطلب البرنامج اختيار بعض الصور المحددة مثل اختيار الصور التي بها قوارب حتى يتم التأكد من أن المستخدم شخص حقيقي وليس برنامجا آليا وتظهر النتيجة بعد ذلك.

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