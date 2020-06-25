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الخميس 25 يونيو 2020 الموافق 04 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

محسن جابر يشكف تفاصيل ملكيته تراث كوكب الشرق أم كلثوم

الخميس 25/يونيو/2020 - 10:22 م
محسن جابر
محسن جابر
حسن أمين
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يحل المنتج الغنائي محسن جابر، ضيفا على الإعلامى سيد على، السبت المقبل، فى برنامجه "حضرة المواطن".

ومن المقرر أن يكشف محسن جابر، خلال الحلقة، عن تفاصيل ملكيته تراث كوكب الشرق السيدة أم كلثوم وأسرار علاقته بورثتها، كما سيتحدث عن تاريخه ومشواره الفنى مع عمالقة الموسيقى والغناء في مصر والوطن العربي، واكتشافه للمطربين الذين أصبحوا نجوما ساطعة في عالم الغناء في الوقت الحالي.

ومحسن جابر رجل أعمال مصري صاحب شركة عالم الفن للإنتاج الغنائي وصاحب قنوات مزيكا، ويعتبر أشهر رجال الأعمال الموجودين على الساحة الإعلامية في العالم العربي، ويعتبر من أقدم وأشهر المنتجين العرب، حيث كان أول إنتاجاته منتصف السبعينات من خلال ألبومات محمد الكحلاوي وعرف بحبه للفن الخليجي والعربي منذ صغره، وكان أحد المشاركين في إنتاج ألبوم فنان العرب محمد عبده «يا مركب الهند»، كما أنه رئيس شركات "مزيكا القابضة" و"عالم الفن" وشركة "صوت الفن" التي تحتوي على تراث عبدالحليم حافظ ومحمد عبدالوهاب وصباح وشادية وآخرين.

بالإضافة إلى كتالوج "جولدن كاسيت"، الذي يحتوى على جميع أغانى سميرة سعيد و"صوت الحب" للإنتاج الفني والتوزيع، ويحتوي على تراث هاني شاكر ومحمد فؤاد ومدحت صالح وأحمد عدوية وأيضا "موريفون"، وتضم وردة الجزائرية وسميرة سعيد ونجاة الصغيرة وآخرين، بالإضافة إلى "صوت لبنان"، وفيها أعمال فريد الأطرش وأيضا كتالوجات أم كلثوم، فضلا على "عالم الفن" التي تضم كتالوجات كل من عمرو دياب وميادة الحناوي ومحمد الحلو وفايزة أحمد وعزيزة جلال.

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