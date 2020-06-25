مصادر بـ«التعليم»: عينة «العربي» مطمئنة.. والدرجات بين 60 و75

انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من تصحيح العينة العشوائية لمادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة والتي وصلت نتيجتها إلى أكثر من 95%، وفقا لما أكده مصدر لـ"الدستور".وقال المصدر إنه يوجد طلاب كثيرون حصلوا على درجات تتراوح من ٦٠ إلى ٧٥ درجة، حيث إن الدرجة النهائية من ٨٠، مشيرة إلى أن أخطاء الطلاب في الامتحان ليست كارثية وشائعة.وأوضح المصدر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني سوف تعلن عّن نتيجة العينة العشوائية رسميا يوم السبت المقبل، بالإضافة إلى أن سيتم البدء أيضا في تصحيح مادة اللغة الإنجليزية.يشار إلى أنه انطلقت امتحانات الثانوية العامة يوم الأحد الماضي الموافق ٢١ يونيو علي أن تنتهي يوم ٢١ يوليو المقبل.