محمد علي خير: الجيش المصري عمود الخيمة العربية

أكد الإعلامي محمد علي خير، أن القوات المسلحة المصرية تمنع تحويل 320 مليون مواطن عربي إلى خدم وعبيد للدولة الإيرانية والتركية، لذلك يتم تضييق الخناق على الدولة والجيش المصري بالأحداث الإقليمية التي يشهدها الشرق الأوسط، قائلا: "انهيار الجيش المصري يعنى تحويل 320 مليون مواطن عربي لعبيد للفرس وخدمة للخليفة العثماني".وقال محمد علي خير، في كلمة ببرنامج "المصري أفندي" على قناة القاهرة والناس، اليوم الخميس، إن الجيش المصري هو الجيش الوحيد الذي نجح في هزيمة الأتراك على يد مؤسس الدولة الحديثة محمد علي، موضحا أننا أمام مشروع فارسي ومعه قوى إقليمية هي تركيا، والجيش المصري يقف حجرا يتعثرون فيه ويقف كعمود للخيمة العربية.وأضاف أن الوطن العربي مطمع لكبرى دول العالم منذ 100 عام بعد سقوط الخلافة العثمانية، وفشلت دول العالم العربي في أن يكون لها مشروع يجمعها، قائلا: "إحنا فشلة ومعرفناش نعمل مشروع يجمعنا، وبعد أن أحيا جمال عبدالناصر مشروع الوحدة القومية العربية انقسم العالم العربي".وأوضح محمد علي خير، أن الوطن العربي ظل طوال العقود الماضية بيئة خصبة للاستبداد السياسي سواء ممالك أو رؤساء جمهوريات وتوريث للحكم، لافتا إلى أن العالم الخارجي ينظر إلى العالم العربي على أن مواطنيه بلا قيمة، لكن يعيشون على ثروات كبرى غير موجودة لديهم ويريدون السيطرة عليها.وتابع: "الوطن العربي يعيش منذ 100 عام في غياب وفراغ للمشروع سواء اقتصادي أو سياسي الذى يملأ الوطن العربي، ونحن شعوب مفتتة ومشرذمة مع غياب الحريات، والقرار الخاص بالعالم العربي يكون في النهاية تابع للعواصم الكبرى".