محمد علي خير: الجيش المصري عمود الخيمة العربية
الخميس 25/يونيو/2020 - 09:12 م
أكد الإعلامي محمد علي خير، أن القوات المسلحة المصرية تمنع تحويل 320 مليون مواطن عربي إلى خدم وعبيد للدولة الإيرانية والتركية، لذلك يتم تضييق الخناق على الدولة والجيش المصري بالأحداث الإقليمية التي يشهدها الشرق الأوسط، قائلا: "انهيار الجيش المصري يعنى تحويل 320 مليون مواطن عربي لعبيد للفرس وخدمة للخليفة العثماني".
وقال محمد علي خير، في كلمة ببرنامج "المصري أفندي" على قناة القاهرة والناس، اليوم الخميس، إن الجيش المصري هو الجيش الوحيد الذي نجح في هزيمة الأتراك على يد مؤسس الدولة الحديثة محمد علي، موضحا أننا أمام مشروع فارسي ومعه قوى إقليمية هي تركيا، والجيش المصري يقف حجرا يتعثرون فيه ويقف كعمود للخيمة العربية.
وأضاف أن الوطن العربي مطمع لكبرى دول العالم منذ 100 عام بعد سقوط الخلافة العثمانية، وفشلت دول العالم العربي في أن يكون لها مشروع يجمعها، قائلا: "إحنا فشلة ومعرفناش نعمل مشروع يجمعنا، وبعد أن أحيا جمال عبدالناصر مشروع الوحدة القومية العربية انقسم العالم العربي".
وأوضح محمد علي خير، أن الوطن العربي ظل طوال العقود الماضية بيئة خصبة للاستبداد السياسي سواء ممالك أو رؤساء جمهوريات وتوريث للحكم، لافتا إلى أن العالم الخارجي ينظر إلى العالم العربي على أن مواطنيه بلا قيمة، لكن يعيشون على ثروات كبرى غير موجودة لديهم ويريدون السيطرة عليها.
وتابع: "الوطن العربي يعيش منذ 100 عام في غياب وفراغ للمشروع سواء اقتصادي أو سياسي الذى يملأ الوطن العربي، ونحن شعوب مفتتة ومشرذمة مع غياب الحريات، والقرار الخاص بالعالم العربي يكون في النهاية تابع للعواصم الكبرى".
وقال محمد علي خير، في كلمة ببرنامج "المصري أفندي" على قناة القاهرة والناس، اليوم الخميس، إن الجيش المصري هو الجيش الوحيد الذي نجح في هزيمة الأتراك على يد مؤسس الدولة الحديثة محمد علي، موضحا أننا أمام مشروع فارسي ومعه قوى إقليمية هي تركيا، والجيش المصري يقف حجرا يتعثرون فيه ويقف كعمود للخيمة العربية.
وأضاف أن الوطن العربي مطمع لكبرى دول العالم منذ 100 عام بعد سقوط الخلافة العثمانية، وفشلت دول العالم العربي في أن يكون لها مشروع يجمعها، قائلا: "إحنا فشلة ومعرفناش نعمل مشروع يجمعنا، وبعد أن أحيا جمال عبدالناصر مشروع الوحدة القومية العربية انقسم العالم العربي".
وأوضح محمد علي خير، أن الوطن العربي ظل طوال العقود الماضية بيئة خصبة للاستبداد السياسي سواء ممالك أو رؤساء جمهوريات وتوريث للحكم، لافتا إلى أن العالم الخارجي ينظر إلى العالم العربي على أن مواطنيه بلا قيمة، لكن يعيشون على ثروات كبرى غير موجودة لديهم ويريدون السيطرة عليها.
وتابع: "الوطن العربي يعيش منذ 100 عام في غياب وفراغ للمشروع سواء اقتصادي أو سياسي الذى يملأ الوطن العربي، ونحن شعوب مفتتة ومشرذمة مع غياب الحريات، والقرار الخاص بالعالم العربي يكون في النهاية تابع للعواصم الكبرى".