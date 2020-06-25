الرئيس العراقي يصدّق على قانون الاقتراض لتمويل العجز المالي

صدّق الرئيس العراقي، برهم صالح، الخميس، على قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام 2020.وأكد صالح، خلال توقيعه على القانون، أن المصادقة تأتي للخروج من الأزمة المالية التي تمر بها البلاد في ظل تفشي جائحة كورونا، ولتمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين والنفقات الحكومية الضرورية، مشددا على وجوب ترشيد الإنفاق الحكومي في المرحلة الراهنة.كان مجلس النواب العراقي صوّت أمس على قانون الاقتراض المحلي والخارجي الذي سيتيح للحكومة العراقية اقتراض مبلغ خمسة مليارات دولار من البنوك الخارجية و15 ترليون دينار من البنوك المحلية.