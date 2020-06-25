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الخميس 25 يونيو 2020 الموافق 04 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التنظيم والإدارة» يشارك باجتماع المنظمة العربية للتنمية الإدارية

الخميس 25/يونيو/2020 - 06:10 م
التنظيم والإدارة
التنظيم والإدارة
أميرة ممدوح
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مثّل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مصر في اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية اليوم - عن بعد on line - على مستوى الوزراء في دورة انعقاده العادية (111) برئاسة المملكة العربية السعودية وحضور الوزراء ورؤساء الأجهزة في الدول الأعضاء في المجلس التنفيذي وهم (مصر – نائب الرئيس-، الإمارات، السودان، سلطنة عمان، الكويت، المغرب)، وسبقه أول أمس الثلاثاء اجتماع للخبراء تمهيدا لاجتماعات المجلس التنفيذي.

وأكد الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز على أن التحدي الحقيقي الذي يواجه الوطن العربي عقب انتهاء جائحة كورونا هو تحدٍ إداري فالعالم قبل فيروس كورونا ليس كالعالم بعده، مشيرا إلى أن الحكومات والمنظمات العربية تبذل جهودا كبيرة في سبيل تخفيف آثار وتداعيات هذه الجائحة، مشيدا بالجهود الكبيرة المبذولة من الطواقم الطبية موجها لهم كل التحية والتقدير.

ووجه المجلس التنفيذي الشكررؤساء وملوك الدول الأعضاء في المجلس لدعمهم الكبير للمنظمة ولإصدارهم القرارات والإجراءات المهمة التي اتخذوها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وهم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عُمان، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت والعاهل المغربي الملك محمد السادس، والفريق عبدالفتاح برهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان.

واستعرض المجلس جدول الأعمال ومنه متابعة تنفيذ القرارات السابقة للمجلس، واستعراض تقرير انجازات المنظمة لعام 2019، وتقرير هيئة الرقابة المالية والإدارية عن أعمال المنظمة لعام 2019، ورد المديرية العامة عليه، إلى جانب مناقشة الوضع الراهن للمنظمة في ظل الجائحة وموقف سداد الدول والتزاماتها المالية تجاه المنظمة، والخطة والموازنة التقديرية لعامي 2021-2022.

الجدير بالذكر أن المنظمة العربية للتنمية الإدارية، تأسست عام 1961، وهي إحدى المنظمات المتخصصة المنبثقة عن جامعة الدول العربية، وتهدف إلى المساهمة في تحقيق التنمية الإدارية في البلدان العربية بما يخدم قضايا التنمية الشاملة، وتوجه المنظمة جهودها وتقدم خدماتها وبرامجها لحكومات الدول العربية الأعضاء في المنظمة.

يتكون المجلس التنفيذي من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها (22) لمدة سنتين، ويتولى وضع السياسات العامة للمنظمة وخطط عملها ويشرف على تنفيذها، ويجتمع المجلس مرتين كل عام، ما لم يتم الدعوة للاجتماع في دورة استثنائية.

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