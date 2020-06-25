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الخميس 25 يونيو 2020 الموافق 04 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

1118 إصابة جديدة بكورونا فى بريطانيا

الخميس 25/يونيو/2020 - 05:41 م
كورونا في بريطانيا
كورونا في بريطانيا
وكالات
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شهدت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا، اليوم الخميس، ارتفاعا بنحو ضعفين مقارنة مع أرقام اليوم السابق.

وأعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الخميس، في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس، عن رصد 1118 إصابة جديدة بالوباء، مقابل 653 إصابة أمس، وذلك بعد أن شهد معدل الإصابات الجديدة تراجعا على مدى خمسة أيام متتالية، وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد- 19" التي تم تسجيلها في المملكة المتحدة منذ بداية الجائحة 307980.

وأكدت الوزارة في تقريرها، اليوم، رصد 149 وفاة جديدة ناجمة عن العدوى خلال 24 ساعة (مقابل 154 وفاة أمس و171 وفاة الثلاثاء)، ما يرفع حصيلة ضحايا الوباء في المملكة المتحدة إلى 43230 حالة وفاة، أي ثالث أكبر حصيلة على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

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