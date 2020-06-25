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الخميس 25 يونيو 2020 الموافق 04 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أوكرانيا: توقيع عقد شراكة مع مصر في «تصنيع الحديد» يعزز العلاقات الاقتصادية

الخميس 25/يونيو/2020 - 04:54 م
السفير الأوكراني
السفير الأوكراني بالقاهرة
هالة أمين
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شارك إيفهين ميكيتينكو سفير أوكرانيا بالقاهرة، وأعضاء البعثة الدبلوماسية الأوكرانية، اليوم الخميس، في مؤتمر عقد عبر تطبيق زووم على الإنترنت، لتوقيع مذكرة تعاون بين البلدين بشأن الاستفادة من خام الحديد في مصر.

ووقع Yevhen Kozik المدير العام لشركة Vazhmashimpex الأوكرانية القابضة والدكتور مدحت نافع رئيس الشركة المصرية القابضة للصناعات المعدنية، عقد الشراكة للمشروع الذي ينقسم إلى ثلاث مراحل.

ووفقا لبيان السفارة الأوكرانية بالقاهرة، قال السفير الأوكرانى إن التكنولوجيا الأوكرانية ستساعد في إثراء خام الحديد المصري، مضيفا أن توقيع عقد الشراكة يعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأضاف السفير أن هناك زيادة في حجم التبادل التجارى بين مصر وأوكرانيا، مشيرًا إلى أن هناك مباحثات بين البلدين للتوصل إلى إتفاقية للتجارة الحرة.

وتعد التكنولوجيا الأوكرانية من أفضل تكنولوجيا العالم التي تحسن من جودة خام الحديد، وهي تسمى تكنولوجيا الفصل المغناطيسى الجاف وهي تفور المياه، وبذلك يتم تصدير الحديد بقيمة مضافة أعلى وتصنيع مكورات الحديد التي تستخدم في أفران القوس الكهربائى في مصر وخارجها كما تستخدم بالأفران العالية في عدد من الدول وبأسعار مرتفعة.

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