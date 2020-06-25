«ديلي ميل»: تغير سياسة تسجيل أنشطة مستخدمي «يوتيوب»

أعلنت شركة "جوجل" أنه سيتم حذف بعض بيانات المستخدمين تلقائيًا بما في ذلك الموقع وسجل البحث، وتلك الإعدادات سيتم تطبيقها بعد 18 شهرًا، في تحديث تاريخي لإعدادات الخصوصية.وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أنه سيتم تغيير إعدادات موقع مشاهدة الفيديوهات "يوتيوب" أيضًا، وسيبدأ الموقع في إزالة بيانات سجل المستخدمين بعد 36 شهرًا.وأوضحت "جوجل" أن هناك حاجة إلى فترة زمنية أطول لتحسين توصيات الفيديو الخاصة بالمنصة، قائلة: "الشركة تعتقد أنه يجب فقط الاحتفاظ بمعلوماتك طالما أنها مفيدة ومفيدة لك".وأضافت: "ما زلنا نتحدى أنفسنا للقيام بالمزيد بتكلفة أقل، واليوم نقوم بتغيير ممارسات الاحتفاظ بالبيانات لدينا لجعل الحذف التلقائي هو الإعداد الافتراضي لإعدادات أنشطتنا الأساسية، وسيتم حذف بيانات نشاطك تلقائيًا وباستمرار بعد 18 شهرًا، بدلًا من الاحتفاظ بها حتى تختار حذفها".ولفتت إلى أن التغيير في سياسة حفظ البيانات، سيمكن الشركة تلقائيًا بحذف بيانات سجل المواقع والبحث والصوت والأنشطة تلقائيًا وبشكل مستمر، وذلك بعد 18 شهرًا من الآن.