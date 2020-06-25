ضبط تاجر لحجب 10 أطنان دقيق بقنا

تمكنت الرقابة التموينية بمحافظة قنا، بالتنسيق مع مباحث التموين، اليوم الخميس، من ضبط 10 أطنان من الدقيق البلدي المدعمة والردة قبل بيعها في السوق السوداء بناحية قرية الرحمانية التابعة لمركز نجع حمادى شمالي محافظة، فيما أخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.كانت حملة برئاسة يوسف عبدالله سليم، رئيس الرقابة التموينية، وعماد فاروق عبد الملاك ومحمد عبد الراضي، مفتشان بالإدارة التموينية، تمكنت من ضبط مخزن دون ترخيص بناحية الرحمانية بمركز نجع حمادي ملك "أ.م.ر.ش" بداخله 225 جوالًا من الردة تزن 9 أطنان وجوال دقيق بلدي مدعم زنة 50 كيلوجرامًا وجوال آخر زنة 30 كيلوجرامًا.وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار بها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، فتم التحفظ على المضبوطات وحرر المحضر بالواقعة، فيما تولت النيابة العامة التحقيقات.