«القوى العاملة»: منحة الـ500 جنيه متاحة بماكينات الصرف

قال هيثم سعد الدين، المتحدث باسم وزارة القوى العاملة، إن الدفعة الثانية لمنحة الـ500 للعمالة غير المنتظمة يمكن صرفها في أي وقت من خلال ماكينات الصرف الآلي وذلك بعد إضافتها لحساب المستفيدين من هذه المنحة.وأضاف سعد الدين خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع عبر التلفزيون المصري، أن أي مواطن كان يستحق الدفعة الأولى من المنحة ولم يصرفها لعدم رؤيته للرسالة القصيرة التي تم إرسالها على الهاتف المحمول يحق له تقديم شكوى في بوابة الشكاوى الحكومية لبحثها وصرفها في أقرب وقت.وتابع المتحدث باسم وزارة القوى العاملة أن اللجنة المختصة هي التي ستحدد موعد صرف الدفعة الثالثة من منحة العمالة غير المنتظمة الشهر المقبل.