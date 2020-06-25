رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 25 يونيو 2020 الموافق 04 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«القوى العاملة»: منحة الـ500 جنيه متاحة بماكينات الصرف

الخميس 25/يونيو/2020 - 01:33 م
ماكينات الصرف
ماكينات الصرف
هدير شعراوي
طباعة
قال هيثم سعد الدين، المتحدث باسم وزارة القوى العاملة، إن الدفعة الثانية لمنحة الـ500 للعمالة غير المنتظمة يمكن صرفها في أي وقت من خلال ماكينات الصرف الآلي وذلك بعد إضافتها لحساب المستفيدين من هذه المنحة.

وأضاف سعد الدين خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع عبر التلفزيون المصري، أن أي مواطن كان يستحق الدفعة الأولى من المنحة ولم يصرفها لعدم رؤيته للرسالة القصيرة التي تم إرسالها على الهاتف المحمول يحق له تقديم شكوى في بوابة الشكاوى الحكومية لبحثها وصرفها في أقرب وقت.

وتابع المتحدث باسم وزارة القوى العاملة أن اللجنة المختصة هي التي ستحدد موعد صرف الدفعة الثالثة من منحة العمالة غير المنتظمة الشهر المقبل.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سامية زين العابدين: «مرسي» كان عميلا للمخابرات الأمريكية واسمه جاروليم

«الزوج الشيطان».. النيابة تكشف تفاصيل قتل واغتصاب طالبة الدقهلية

"هذا الذي تسمونه العندليب الأسمر".. سر رفض محرم فؤاد مصالحة عبدالحليم حافظ

بالأسماء.. قرارات جمهورية بإعادة تشكيل هيئات الإعلام

الصور

image description

نجوم الأهلى فى مران اليوم

image description

بوابات تعقيم وكمامات.. أهلًا بـ«إنجليزي الثانوية»

image description

ترقب وقلق.. أولياء الأمور أمام لجان الثانوية

image description

اجتماع اتحاد الكرة مع مدربي الدوري الممتاز

image description

الأهلى يعود للتدريبات الجماعية

الأكثر قراءة

«الداخلية» تكشف التفاصيل الكاملة لمقتل إيمان حسن

"هذا الذي تسمونه العندليب الأسمر".. سر رفض محرم فؤاد مصالحة عبدالحليم حافظ

سامية زين العابدين: «مرسي» كان عميلا للمخابرات الأمريكية واسمه جاروليم

أول تعليق من وزير التعليم على التنظيم «غير المسبوق» بلجان الثانوية (خاص)

إنفوجراف

image description

تعرف على أحدث تعليمات السفر بالمطارات (إنفوجراف)

image description

16.5 مليار جنيه إيرادات «الإنتاج الحربي» في 2020 (إنفوجراف)

image description

جهود «الإنتاج الحربي» لمواجهة جائحة كورونا (إنفوجراف)

image description

4.2 مليار جنيه إيرادات «الإنتاج الحربي» في 6 سنوات (إنفوجراف)

أيام زمان

"اختطفنه من أمام الصيدلية".. ثلاث بنات أجبرن محرم فؤاد على الغناء

"هذا الذي تسمونه العندليب الأسمر".. سر رفض محرم فؤاد مصالحة عبدالحليم حافظ

الصحوة الكروية.. سر إعجاب أحمد فؤاد نجم بـ الجوهري وجيل «بركات والحضري»

انتحال شخصية فيروز.. لهذا السبب احتفلت مجلات لبنان بأول حوار حقيقي لـ نهاد حداد

نجم الساعة

الصحوة الكروية.. سر إعجاب أحمد فؤاد نجم بـ الجوهري وجيل «بركات والحضري»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

الأمم المتحدة: كورونا دفع المتضررين للعمل والاتجار بالمخدرات

الطلاق يتفوق على إدمان الكحول والأزمات المالية في أسباب الوفاة

اكتشاف مهم قد يحل لغز الحياة على الأرض

ابتكار قد ينقذ حياة الرجال الجنسية

مقالات الرأي
ماجد حبته
الدواء الروسى.. اليابانى والأمريكى
جلال حمام
الغنوشى.. سنوات الإرهاب والتخريب «3»
مؤمن المحمدي
أرض كرم مطاوع
صفوت البياضي
الشعوب تتسابق للقمر وتسعى لهزيمة «كورونا»
المزيد

الثقافة

الليلة حفل ختام الدورة الثالثة من مسابقة «الصوت الذهبي»

السبت.. الفنان مصطفى رحمة ضيف منصة الفن المعاصر

دائرة ثقافة أبوظبي تطلق مخيم «مكتبة»الصيفي 2020

دار خطوط تصدر «أرخبيل الفزع» للمغربي أنيس الرافعي