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الخميس 25 يونيو 2020 الموافق 04 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحيفة يونانية تكشف مخططات تركيا لاحتلال البلاد

الخميس 25/يونيو/2020 - 12:14 م
اردوغان
اردوغان
إسراء صلاح الدين
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أكدت صحيفة "كاثمريني" اليونانية، أن طموحات تركيا العسكرية في منطقة الشرق الأوسط قد تمتد إلى اليونان.

وأضافت أن الأنشطة العسكرية التركية في منطقتي شرق البحر المتوسط ​​والشرق الأوسط قد تمتد إلى مواجهة مع اليونان المجاورة.

وقال هنري ج. باركي، الأستاذ في جامعة ليهاي وكبير زملاء مجلس العلاقات الخارجية، إن الدلائل تشير إلى تبني الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استراتيجية طورها المسئولون العسكريون "القوميون"، المسماة "الوطن الأزرق"، من خلال الهيمنة على بحر إيجه بالكامل ومعظم مناطق البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود.

وأضافت أن التوترات المستمرة بين اليونان وتركيا بشأن النزاع الإقليمي تفاقمت على مطالبات الغاز والنفط البحرية في شرق البحر الأبيض المتوسط، ​​بعد أن وقعت أنقرة صفقة ترسيم بحري مع ميليشيات الوفاق في طرابلس في نوفمبر، تهدف إلى منح تركيا حقوق الوصول إلى المحروقات في تركيا وحقوق التنقيب عن الغاز في المنطقة.

واستشهد باركي بحالات توسع تركيا الإقليمي في سوريا، حيث تم تنفيذ سلسلة من العمليات العسكرية التركية بحجة محاربة القوات الكردية المسلحة التي تعتبرها أنقرة تهديدات للأمن القومي.

وقال إن الانشطة العسكرية لأردوغان في المنطقة يمكن أن تشجعه ليقرر أن هذا هو الوقت المناسب لتحدي اليونان والدخول في صراع عسكري معها واحتلالها.

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