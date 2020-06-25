إصابة طالبة بإغماء ومراقب بتشنجات خلال امتحانات الثانوية بالدقهلية

أعلن الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية اليوم الخميس، عن إصابة طالبة تدعى "فرحه م م" بلجنه مدرسه الثانويه المشتركه بالمقاطعة بالسنبلاوين بحالة إغماء، وتم افاقتها داخل مقر اللجنة وتم استكمالها للجنه ولم يتم نقلها بالإسعاف.وأضاف أن لجنة «سنديله الثانويه المشتركه» شهدت إصابة مراقب باللجنة ويدعى "عبد الرحمن م" الـ 59 سنة بتشنجات عصبية، وضغط مرتفع وتم توقيع الكشف الطبى عليه من مدير الوحدة الصحية باللجنة، ونقله إلى مقر الوحدة ومازال تحت الملاحظة.ويؤدى الامتحان بالدقهلية، اليوم الخميس، 47 ألف و732 طالب وطالبة مادة اللغه الاجنبية الاولى داخل 156 لجنة بنطاق المحافظه من ضمنهم لجنة المكفوفين، ولجنة سجن جمصه، ولجنة المتفوقين، ولجنة مستشفى الأورام بالإضافة إلى أداء 227 طالب و222 طالبة لامتحانات الدبلومة الأمريكية ويبلغ عدد الطلاب في كل لجنة 14 طالب.وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع، من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية من المنزل.وتسلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الانتهاء من امتحان اللغة العربية، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.