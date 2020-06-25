تسريب اللغة الإنجليزية.. وأولياء أمور:«حسبي الله ونعم الوكيل»

منذ بدء امتحانات الثانوية وتتواصل محاولات الغش على مواقع التواصل الاجتماعي، وبرز دور التليجرام في تسريب الأسئلة، لكن قوات الامن نجحت في القبض على المسؤلين عنه.وشهد امتحان اللغة الإنجليزية، اليوم، محاولات لتسريبه، وكشف أحد المسؤلين عن قناة تسريب جديدة على التليجرام قائلا:" يا جماعه اللي هيقدر يوصل للامتحان قبلنا او يقدر يبعته من داخل اللجنه كامل ياريت يبعت رساله هنا من دلوقت عشان لمايخش يكون جاهز".وبعد تداول اجابات اللغة الانجليزية على جروبات مواقع التواصل الاجتماعي، أشتد غضب أولياء الامور قائلين:"حسبي الله ونعم الوكيل"، وقالت ولية أمر:" منهم لله احنا طلع عينا طول السنه ومذاكرة وتعب ودروس ويجى عيل فاشل دافع ولا جايب موبايل ولا حتى كاميرا ويسرب الامتحان، بجد ايه القرف ولادنا هيلاقوها من التنسيق ولا من كورونا ولا التسريب".ورصدت غرفة العمليات الرئيسية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قيام بعض طلاب الثانوية بتصوير بعض أجزاء من أسئلة امتحان اللغة الأجنبية الأولى، بعد نصف ساعة، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعى.تقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو الجاري حتى 21 يوليو المقبل، إذ أدى الطلاب امتحان اللغة العربية يوم الأحد 21 يونيو.ويُمتحن الطلاب الخميس 25 يونيو في مادة (اللغة الأجنبية الأولى)، والأحد 28 يونيو (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق)، والثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ)، والأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا)، والثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية)، والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل.