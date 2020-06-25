«التعليم» تكشف هوية الطلاب مصوري امتحان «إنجليزي الثانوية»

أعلنت غرفة العمليات الرئيسية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، أنها رصدت قيام بعض طلاب الثانوية العامة بتصوير بعض أجزاء من أسئلة امتحان اللغة الأجنبية الأولى، بعد بدء الامتحان بنصف ساعة، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.وقالت إنه تم ضبط الطلاب "ي. م. أ" بإدارة العبور بمحافظة القليوبية، و"ع. ف. ع" من إدارة الدلنجات بمحافظة البحيرة، و"م. س. س" بإدارة بني سويف بمحافظة بني سويف.وجارٍ اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه الطلاب.وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو الجاري حتى 21 يوليو المقبل، إذ أدى الطلاب امتحان اللغة العربية يوم الأحد 21 يونيو.ويُمتحن الطلاب الخميس 25 يونيو في مادة (اللغة الأجنبية الأولى)، والأحد 28 يونيو (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق)، والثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ)، والأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا)، والثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية)، والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن تكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل.